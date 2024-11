"Ja panu nie przeszkadzam". Sceny na konferencji Probierza

Atmosfera wokół reprezentacji Polski stała się naprawdę gęsta po dotkliwej i bolesnej porażce 1:5 z Portugalią w piątej kolejce Ligi Narodów. Dziurawa jak ser szwajcarski obrona, zamieszanie ze spodenkami Marcina Bułki, kompromitująca wpadka z niewpisaniem Karola Świderskiego na listę graczy, co nie pozwoliło mu wejść na boisko, czy zdjęcia Nicoli Zalewskiego i Piotra Zielińskiego z Cristiano Ronaldo. Nagromadziło się tematów, które można byłoby poruszyć na kilku różnych konferencjach prasowych.

Michał Probierz nerwowy? "Może mi pan powiedzieć, kiedy taki byłem?"

I właśnie temat gry reprezentacji Polski w obronie oraz pomysł Michała Probierza na kadrę podgrzał atmosferę na konferencji prasowej. Łukasz Ciona zadał pytanie o to, czy selekcjoner zamierza zweryfikować swoje plany dotyczące gry kadry, żeby zacząć grać nieco bardziej defensywnie i zachowawczo. Wtedy też padła kwestia tego, że Probierz w kadrze zbudował "oblężoną twierdzę".

- Kto ma zamkniętą twierdzę? Może mi pan to wytłumaczyć? Ja panu nie przeszkadzam - powiedział Probierz, dziennikarz próbował mu przerwać. - Ja bym bardzo prosił, żeby pan wytłumaczył, co to jest ta zamknięta i oblężona twierdza, bo to mnie bardzo interesuje. Jestem zdenerwowany? Może mi pan powiedzieć, kiedy byłem zdenerwowany albo byłem nerwowy? - pytał Probierz. Wtedy Ciona podkreślił, że to było jego wrażenie przed meczem z Portugalią.

Bo chwili milczenia Probierz odniósł się do tematu stylu gry kadry. - Powiem panu tak. Dopasowujemy grupę zawodników do zespołu. Gramy w ostatnim czasie z najlepszymi drużynami. Może to jest pana, ale znam zdanie tysięcy kibiców, których spotykam i mówią, że wolą patrzeć na taki styl, w którym reprezentacja gra w piłkę, gra ofensywnie i pokazuje, że może grać z każdym. Wolą to niż stać tylko i wybijać piłkę. Nie jestem nerwowy, bo rozmawiam z każdym. Nie wiem, czy ktoś potwierdzi, że jestem nerwowy - powiedział Probierz. Wyjaśnił, że ustawienie z trójką obrońców odpowiada wielu zawodnikom.

Ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Narodów reprezentacja Polski rozegra w poniedziałek 18 listopada o godz. 20:45 ze Szkocją. Relację tekstową z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.