Brzęczek podliczył kadrę Probierza przed meczem Polska - Szkocja. I wydał wyrok

Po porażce 1:5 z Portugalią i przed meczem ze Szkocją kolejni eksperci zabierają głos o reprezentacji Polski. Jednym z nich jest Jerzy Brzęczek, a więc były selekcjoner kadry, która za jego czasów nie grała najprzyjemniejszego dla oka futbolu. Awansowała jednak na Euro 2021, a w grupie A Ligi Narodów utrzymała się po dwóch zwycięstwach z Bośnią i Hercegowiną, a także słabych meczach z Holandią i Belgią.

Jerzy Brzęczek wskazał największy problem reprezentacji Polski. Nie miał wątpliwości

Były selekcjoner był gościem programu "Piłkarski salon" w Kanale Sportowym i po meczu z Portugalią zabrał głos o największym problemie reprezentacji Michała Probierza. - Jedna rzecz się na pewno nie zmienia i to już wielokrotnie podkreślałem i wielokrotnie wszyscy na ten temat rozmawialiśmy i zwracamy na to uwagę. To jest nasza gra w defensywie - zaczął Brzęczek. Za jego kadencji kadra straciła 20 goli w 24 meczach, a u obecnego szkoleniowca 29 w 16 grach.

- Obojętnie czego nie będziemy mówić na temat gry ofensywnej, tych takich dobrych momentów, kreowania sytuacji, ale jeżeli będziemy grali w defensywie tak, jak gramy w chwili obecnej, to nie mamy szansy myśleć o pozytywnych wynikach. Jeżeli tracisz w trzech meczach 11 bramek, no to nie jest już przypadek. To jest taka powtarzalność i to jest dla nas na dzień dzisiejszy największy problem do rozwiązania dla selekcjonera - dodał Brzęczek.

Były trener m.in. Wisły Płock i Wisły Kraków powiedział także, który zawodnik dał mu nadzieję na poprawienie gry defensywnej kadry. Niestety jest to piłkarz, który doznał kontuzji w meczu z Portugalią i nie zagra ze Szkocją.

- Jeśli popatrzymy na to ostatnie spotkanie Bartek Bereszyński, który myślę, że chyba po raz pierwszy za kadencji selekcjonera Probierza występuje w podstawowym składzie. Na najgroźniejszego pod względem szybkości, takiej nieprzewidywalności zawodnika Portugalii Leao, którego praktycznie wyłącza. To jest zawodnik, który praktycznie bardzo rzadko przegrywa pojedynki w defensywie z najgroźniejszymi przeciwnikami - podsumował Brzęczek.

Reprezentacja Polski w poniedziałek 18 listopada o 20:45 zmierzy się ze Szkocją na Stadionie Narodowym. Biało-Czerwoni potrzebują co najmniej remisu, by zagrać w barażach o utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów.