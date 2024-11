Trener Portugalii podjął decyzję! Piłkarz skreślony tuż przed meczem z Polską

Portugalia czy Polska? Zgodnie ze scenariuszem czy kompletna sensacja? Koniec szans na ćwierćfinał Ligi Narodów i pierwszy koszyk losowania mundialu 2026 czy (przy pomocy Szkotów w meczu z Chorwacją) nadal nadzieja na cud? Wiele pytań przed startem rywalizacji na Estadio do Dragao, a odpowiedzi znać będziemy nieco przed godziną 23:00.

Portugalia osłabiona. Ale Polska jeszcze bardziej

Na papierze wszystkie znaki wskazują, że Portugalczycy nie powinni mieć z nami żadnych kłopotów. Szczególnie mając w pamięci wygraną 3:1 na PGE Narodowym. Dodatkowo nasza reprezentacja będzie poważnie osłabiona brakiem Roberta Lewandowskiego, a także pozbawiona Przemysława Frankowskiego i Matty'ego Casha na prawym wahadle (kontuzja i teoretycznie też kontuzja, ale można mieć wątpliwości, czy Michał Probierz nawet zdrowego Casha by powołał). A to właśnie na lewym skrzydle Portugalczyków gra Rafael Leao, czyli prawdopodobnie ich najgroźniejszy, najbardziej przebojowy zawodnik. Jednak wszystko okaże się na boisku. Słabszy dzień jednych, lepszy drugich i sensacja gotowa.

U naszych rywali bolesna będzie absencja podstawowego defensywnego pomocnika Joao Palhinhi, który z urazem wrócił do Bayernu Monachium ze zgrupowania swej kadry. Wiemy już też, kogo jeszcze zabraknie w ich drużynie. Mając do wyboru 24 piłkarzy, selekcjoner Roberto Martinez musiał odstawić jednego z zawodników. Wybrał Tiago Djalo.

Roberto Martinez z niego rezygnuje. Musi poczekać na debiut

To 24-letni środkowy obrońca klubu, grającego na co dzień na stadionie, na którym zmierzą się Portugalia i Polska, czyli FC Porto. Jak dotąd nie udało mu się zadebiutować w kadrze narodowej, mimo że powoływał go już dwukrotnie jeszcze Fernando Santos. Teraz też musi poczekać co najmniej do starcia z Chorwacją (poniedziałek 18 listopada), by dostać szansę.

Mecz Portugalia - Polska rozpocznie się w piątek 15 listopada o 20:45 na Estadio do Dragao w Porto. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP 1 i TVP Sport. Będzie ona również dostępna na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. My zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.