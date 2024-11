Barcelona szykuje hit nad hity! 80 milionów euro na stole

FC Barcelona zaliczyła fantastyczne początek sezonu i prowadzi obecnie w tabeli La Ligi, mając na koncie m.in. wygraną z Realem Madryt aż 4:0. Z kolei w Lidze Mistrzów plasuje się w czołówce i rozbiła już Bayern Monachium 4:1. Ogromny udział w tych wynikach ma trójka atakujących - Robert Lewandowski, Raphinha i Lamine Yamal. Nie ma jednak wątpliwości, że na ławce rezerwowych nie ma tyle jakości w ataku, co w pierwszym składzie.

Chwicza Kwaracchelia jest otwarty na transfer do FC Barcelony

Nic więc dziwnego, że w stolicy Katalonii myślą nad wzmocnieniem swojej drużyny. A kto mógłby być takim zawodnikiem? "Sport", powołując się na włoski dziennik "La Repubblica" poinformował, że wybrańcem FC Barcelony jest Chwicza Kwaracchelia z Napoli. Z doniesień medialnych wynika, że trwają rozmowy między obiema stronami i latem Barcelona może przeprowadzić ofensywę transferową w celu zakontraktowania reprezentanta Gruzji.

Z racji tego, że umowa Kwaracchelii wygasa latem 2027 roku, w Barcelonie uważają, że cena za transfer może wynieść około 80 milionów euro. Zdaniem Włochów skrzydłowy woli odejść do Barcelony niż PSG, gdyż w tym klubie ma widzieć większe szanse na wygranie najważniejszych trofeów. Do tego piłkarz nie chce zasiedzieć się w jednym miejscu i w Barcelonie widziałby idealne miejsce do zrobienia kolejnego kroku w karierze.

Jednak "Sport" tonuje nastroje i przekazuje, że władze katalońskiego klubu patrząc na całą sytuację z dystansu. W Barcelonie cenią Gruzina, ale nie zdecydowano jeszcze w 100 proc., że to on będzie wybrańcem w kontekście letniego okienka transferowego.

"Barcelona jasno stwierdza, że negocjacje z Napoli są zawsze bardzo skomplikowane i mogą zostać podjęte tylko wtedy, gdy zawodnik klarownie wyrazi chęć przejścia do Barcelony i to po ustalonej oraz ekonomicznie opłacalnej cenie" - podsumowano. Dodano, że w Serie A Barcelona obserwuje także sytuację Rafaela Leao z AC Milanu.

Obecnie FC Barcelona zajmuje pierwsze miejsce w tabeli La Ligi z sześcioma punktami przewagi nad drugim Realem Madryt. Jednocześnie Katalończycy mają o jeden mecz rozegrany więcej. Kolejne spotkanie piłkarze Hansiego Flicka rozegrają w sobotę 23 listopada na wyjeździe z Celtą Vigo o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.