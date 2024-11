Wieczysta ukarana walkowerem! To musiało się tak skończyć

W środę 13 listopada odbył się finał krakowskiego Pucharu Polski. Nagrodą za zwycięstwo w tych rozgrywkach jest awans do wojewódzkiego Pucharu Polski. Na boisku rezerwy Wieczystej Kraków pokonały drugą drużynę Wisły Kraków 2:1. W piątek 15 listopada MZPN zdecydował jednak o zmianie wyniku na walkower z korzyścią dla Wisły.

Głupia wpadka Wieczystej. Przegrali Puchar Polski przez jednego zawodnika

Wszystko przez to, że w barwach rezerw Wieczystej zagrał Daniel Sandoval. Hiszpański skrzydłowy rozegrał w tym sezonie już 15 spotkań na poziomie II ligi, w których strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty. I właśnie o te mecze się rozchodzi. Piłkarze z pierwszej drużyny mogą grać w rezerwach, ale nie mają prawa przekroczyć pewnych limitów. Sandoval w II lidze spędził na murawie 524 minuty, a żeby móc grać w finale krakowskiego Pucharu Polski, to nie mógł przekroczyć granicy 450 minut.

Wydział Gier MZPN podjął więc decyzję o zweryfikowaniu wyniku spotkania na walkower 3:0 dla drugiej drużyny Wisły Kraków.

"Zawodnik jest uprawniany do gry w lidze, natomiast nie ma możliwości uprawnienia do gry tylko w pucharze. Uprawnienie do ligi jest automatycznie uprawnieniem do gry w pucharach. W dzisiejszej sprawie jest to niezwykle istotne, bowiem zawodnik Daniel S. z Wieczystej po rozegraniu 450 minut w rozgrywkach 2. ligi stracił uprawnienie do gry w drugiej drużynie. Tak więc nie mógł – co jest oczywiste – zagrać także w zawodach pucharowych drugiej drużyny Wieczystej. Stosowne zapisy są w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną ze zmianą Uchwałą nr V/67 z 20.05.2024 r. (§ 4, ust. 2b). Dokładnie ten sam zapis jest w Regulaminie rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2024/2025 (§ 10, ust. 3b)" - czytamy w komunikacie na stronie MZPN.

"Zwycięzcą Pucharu Polski na szczeblu rozgrywek krakowskich MZPN jest drużyna Wisła II Kraków, która tym samym uzyskała awans do rozgrywek szczebla wojewódzkiego" - dodano na sam koniec.

W rozgrywkach Pucharu Polski gra też pierwsza drużyna Wisły, która w tym sezonie walczy o obronę tytułu. Piłkarze pierwszoligowca zagwarantowali już sobie udział w 1/8 finału, gdzie zagrają z Polonią Warszawa. Ten mecz odbędzie się 3 grudnia o godzinie 21:00.