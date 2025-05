Nagle padło pytanie o Marciniaka. Tak ocenił go piłkarz Interu

W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów po bardzo emocjonującym starciu Inter Mediolan zremisował 3:3 z FC Barceloną. Rewanż odbędzie się już we wtorek o godzinie 21:00 w Mediolanie. Niedawno UEFA ogłosiła, że arbitrem tego spotkania będzie Szymon Marciniak. "Zaliczył wiele słabych występów w meczach przeciwko włoskim klubom" - czytamy o Polaku we włoskich mediach.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki wprost o przyszłości Feio po finale Pucharu Polski! Oto cała prawda

Alessandro Bastoni wypowiedział się o Marciniaku. Króciutko

Hiszpańscy dziennikarze z kolei rozpisali się o Marciniaku zdecydowanie mocniej. "Oficjalnie! 'Madridista' Marciniak arbitrem Inter - Barcelona" - ogłosił kataloński "Sport", nawiązując do tego, jakoby nasz rodak sprzyjał Realowi Madryt. O zdanie na ten temat zapytany został obrońca Interu Mediolan Alessandro Bastoni.

- Barcelona oskarża Marciniaka o bycie kibicem Realu? Wiele razy prowadził nasze mecze. Z nim zawsze można porozmawiać, nawet jeśli ma twardą rękę. Bardzo go doceniam - powiedział na konferencji prasowej. Następnie krótko odniósł się również do doniesień, według których Inter był pokrzywdzony przez sędziów. - Nie sądzę, żeby były jakieś poważne problemy na poziomie sędziowskim, nie sądzę, żeby liga była ustawiona. Boisko zawsze mówi prawdę - skwitował.

Alessandro Bastoni jest jednym z najważniejszych piłkarzy Interu Mediolan. W bieżącym sezonie do tej pory rozegrał 49 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył pięć asyst. Najprawdopodobniej zobaczymy go również w pierwszym składzie we wtorek.

Marciniak ostatni mecz w Lidze Mistrzów sędziował 12 marca. Wówczas był rozjemcą w starciu 1/8 finału Atletico Madryt - Real Madryt. Łącznie w tym sezonie prowadził sześć meczów w tych rozgrywkach.