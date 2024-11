Probierz notorycznie go pomija, teraz przemówił. Bez ogródek

- Nic to w moim życiu nie zmienia. Niczego nie pogarsza, niczego nie polepsza - powiedział Kamil Grabara, który znów nie został powołany do reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz konsekwentnie pomija bramkarza Wolfsburga, a ten w rozmowie z Viaplay zdradził, jakie to budzi w nim emocje. Wielu może to zaskoczyć.

