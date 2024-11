Portugalczyk przejrzał kadrę Probierza na wylot. "Potrzebujecie zmian"

20 września minął rok, od kiedy Michał Probierz przejął stery w reprezentacji Polski. Jego bilans? Siedem zwycięstw, cztery remisy i tyle samo porażek, co daje średnio 1,67 punktów na mecz. Selekcjoner dość mocno eksperymentuje i stara się znaleźć odpowiednie ustawienie. Robi też to, o co od dawna apelowali eksperci - wprowadza do gry młode pokolenie.

- Odmładzanie tej kadry to jedyna słuszna droga. W meczu z Chorwacją średnia wieku zawodników znacząco spadła, a pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę. Zdaję sobie sprawę, że do ideału daleko, ale tylko grając z tak mocnymi rywalami zobaczymy, gdzie jeszcze są nasze mankamenty - podkreślał Probierz w rozmowie ze Sport.pl. Efekty, póki co, nie są rewelacyjne, ale zdaniem Fernando Meiry mogą przynieść pozytywne skutki w przyszłości.

Fernando Meira zdiagnozował problem Polski. Dał radę Probierzowi. "To podstawa"

Były piłkarz udzielił wywiadu dla TVP Sport, w którym wypowiedział się nie tylko o nadchodzącym starciu Portugalii z Polską w Lidze Narodów, ale i na temat sytuacji, w której obecnie znajduje się nasza kadra. Jego zdaniem Biało-Czerwoni potrzebują zmian.

- Myślę, że Polska w tej chwili musi przebudować swoją drużynę i stawiać na młodych, jakościowych zawodników. Musisz dobrze z nimi pracować i jak najlepiej szkolić w akademiach. To podstawa do tego, aby wasza reprezentacja w kolejnych latach wyglądała dobrze - podkreślał 54-krotny reprezentant Portugalii.

Dlatego też nie zaskoczył go wynik październikowego spotkania Polski z Portugalią (1:3). - Portugalia jest fantastyczną drużyną. Polska jest w trakcie przebudowy. Pokolenie Roberta Lewandowskiego się starzeje, a wasza kadra potrzebuje zmian. To normalne w piłce nożnej, ale mimo wszystko Polska to zawsze trudny rywal do pokonania. Portugalia w pierwszym spotkaniu była skuteczna, ale nie spodziewałem się, że wygra tak łatwo. Zgadzam się, że był to bardzo prosty mecz dla Portugalii - dodawał.

Kto wygra mecz? Meira podał typ

Jakiego wyniku spodziewa się więc w nadchodzącym starciu? - Myślę, że Portugalia pokona Polskę, ale nie wiem, czy szybko będzie w stanie otworzyć wynik. (...) Polska jest zawsze trudnym rywalem, ale uważam, że w tym momencie nie jest w najlepszej formie. Kilka lat temu grało się z wami trudniej. Mimo wszystko szanujemy waszą kadrę, ponieważ ze względu na historię, zawsze będziecie trudnym rywalem - mówił.

O tym, kto ostatecznie wygra, przekonamy się już w piątek po godzinie 20:45. Dla Polaków będzie to ważne spotkanie. Zwycięstwo pozwoli zbliżyć się do utrzymania w dywizji A Ligi Narodów. Probierz i reszta sztabu szkoleniowego zrobią więc wszystko, by jak najlepiej przygotować drużynę do rywalizacji.