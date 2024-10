Boniek i Kulesza przemówili jednym głosem. Nocne wpisy po sukcesie Polek

"Piłkarska reprezentacja Polski kobiet do lat 17 dokonała historycznego wyczynu. Drużyna prowadzona przez trenera Marcina Kasprowicza awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata rozgrywanych na Dominikanie dzięki remisowi z Brazylią 0:0 w ostatnim meczu fazy grupowej. To pierwszy taki awans naszej drużyny w historii tej imprezy" - pisała Karolina Kurek ze Sport.pl. W pierwszych dwóch meczach Biało-Czerwone zremisowały bezbramkowo z Japonią i wygrały 2:0 z rówieśniczkami z Zambii.

Zbigniew Boniek i Cezary Kulesza reagują na sukces polskich piłkarek na mistrzostwach świata U-17

Chociaż mecz zakończył się przed północą polskiego czasu, to jego przebieg musieli śledzić obecny i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. "Historyczne 0-0 polskiej U-17 z Brazylią i awans do ćwierćfinału. Można iść spać. Brawo EKIPA" - ocenił Boniek, dodając emotikony oklasków.

"Wielki dzień dla polskiej piłki kobiecej! Nasza reprezentantki U17 zremisowały 0:0 z Brazylią i awansują do ćwierćfinału Mistrzostw Świata! Ogromne brawa dla naszych piłkarek, trenera Kasprowicza i całego sztabu! Jesteśmy z Was dumni" - napisał z kolei Cezary Kulesza, również oklaskując polskie piłkarki.

Niewykluczone, że piłkarki, które teraz na Dominikanie piszą historię, zobaczymy w 2025 roku na mistrzostwach Europy kobiet U-19, które zostaną rozegrane w Polsce. Z kolei za dwa lata nasz kraj będzie gościł mistrzostwa świata kobiet U-20.

W ćwierćfinale mistrzostw świata U-17 polskie piłkarki zmierzą się z Koreą Północną. To spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 27 października o godz. 1:00 czasu polskiego. Potencjalnymi rywalami Biało-Czerwonych w półfinale będzie zwyciężczynie rywalizacji Nigeria - Stany Zjednoczone.