O której mecz Polska - Portugalia? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

Michał Probierz po objęciu funkcji selekcjonera rozpoczął przebudowę naszego zespołu. Całkowicie zrezygnował z dotychczasowych liderów: Kamila Glika oraz Grzegorza Krychowiaka, a postanowił na nieoczywistych piłkarzy m.in. Nicolę Zalewskiego czy Kacpra Urbańskiego. Na tym jednak nie koniec, gdyż trener ma sporo problemów w defensywie. Paweł Dawidowicz rozczarowuje, Jan Bednarek często nie był w stanie udźwignąć presji w barwach narodowych, natomiast Jakub Kiwior po prostu nie gra. Nie można wykluczyć, że na stałe miejsce w drużynie zajmie zatem Sebastian Walukiewicz.

Przed nami mecz Polska - Portugalia. Gdzie obejrzeć?

Reprezentacja Polski po dwóch spotkaniach Ligi Narodów ma na koncie trzy punkty - najpierw wygrała ze Szkocją (3:2), a potem poległa z Chorwacją (0:1). Michał Probierz próbował w tych meczach ustawienia z Piotrem Zielińskim ustawionym na "szóstce". Nie jest to jednak dla niego optymalna pozycja, zwłaszcza że w Interze gra nieco wyżej. Wszystko wskazuje na to, że w sobotnim spotkaniu z Portugalią dojdzie do kluczowej zmiany, a na boisku od pierwszej minuty ma pojawić się Maxi Oyedele.

Sport.pl poinformował, że 19-latek był sprawdzany na treningach w silniejszych drużynach w trakcie wewnętrznych gierek, co może być pewnym znakiem. Poza tym Probierz postawi na sprawdzonych zawodników, natomiast w obronie miejsce Kiwiora zajmie właśnie Walukiewicz. Zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami między słupkami stanie Łukasz Skorupski, który nie wyobraża sobie przegrać rywalizację o miano "jedynki" z Marcinem Bułką. Trener odstawił za to od składu Tymoteusza Puchacza.

Kacper Sosnowski ze Sport.pl potwierdził, że Portugalia przylatuje do Polski w najsilniejszym składzie. "W Warszawie pojawią się zatem tacy gracze jak Bruno Fernandez (Manchester United), Vitinha (PSG), Bernado Silva (Manchester City), Joao Felix (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan) czy w końcu Cristiano Ronaldo (Al Nassr)" - przekazał.

Czy zatem 39-latek pojawi się na murawie? - Miał ostatnio we wrześniu bardzo dobry czas. Jest w treningu razem z innymi zawodnikami. Nie rozmawiałem jeszcze z nimi, kto w sobotę zagra w pierwszej jedenastce, ale Ronaldo na pewno jest wśród 26 zawodników szykowanych na ten mecz - wyznał selekcjoner Roberto Martinez.

O której mecz Polska - Portugalia? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

Mecz Polska - Portugalia odbędzie się w sobotę 12 października na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek o godz. 20:45. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Będzie można również obejrzeć spotkanie w internecie w serwisie sport.tvp.pl. Zapraszamy też do śledzenia relacji i wyniku na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl. LIVE.