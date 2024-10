Tak będą mieszkać Portugalczycy w Warszawie. Szczęka opada

Reprezentacja Portugalii rozpoczęła Ligę Narodów od dwóch zwycięstw. Najpierw pokonała Chorwację 2:1, później takim samym wynikiem zakończył się jej mecz ze Szkocją. Teraz drużyna prowadzona przez Roberto Martineza zmierzy się na Stadionie Narodowym z reprezentacją Polski.

Portugalia postanowiła dokonać pewnych zmian przed meczem. W Polsce ani nie przeprowadzi treningu, ani nie pojawi się na przedmeczowej konferencji prasowej w Warszawie. Konferencja odbyła się w ośrodku treningowym w Lizbonie.

Portugalczycy zamieszkają w luksusowym hotelu. The Westin Warsaw ugości drużynę Roberta Martineza w Polsce

Drużyna Roberto Martineza przyleci do Polski w piątkowy wieczór i zatrzyma się w hotelu, który robi piorunujące wrażenie. Jak poinformował Marcin Długosz, Portugalczycy będą spać w luksusowym pięciogwiazdkowym hotelu The Westin Warsaw w stolicy Polski przy ul. Jana Pawła II.

Posiada on oczywiście takie udogodnienia jak spa, centrum fitness i odnowy biologicznej. Obiekt ten oferuje gościom wspaniałe widoki na tętniące życiem miasto. Ceny za wynajem 27-metrowego pokoju zaczynają się od 473 zł. Miejsce jest bardzo wysoko oceniane przez użytkowników strony Booking.com. Średnia not wystawionych przez gości to 8,9/10 na ponad 4121 opinii.

Niegdyś hotel The Westin Warsaw miał ambicję na stanie się pięciogwiazdkowym z plusem, ale na planach się skończyło i obecnie nie należy do klasy palace.

Mecz Polska - Portugalia odbędzie się w sobotę o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym.