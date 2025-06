Będzie wielkie wzmocnienie Legii! "Jeszcze dziś"

Kibice Legii mogli zacząć się niepokoić brakiem ruchów transferowych. Już za dwa tygodnie stołeczny klub zacznie rywalizację w europejskich pucharach, a wzmocnień jak nie było, tak nie ma. Wygląda jednak na to, że w końcu się to zmieni. "Petar Stojanović jeszcze dziś pojawi się w Warszawie na testach medycznych" - czytamy. Na papierze to bardzo duże wzmocnienie Legii. Diabeł tkwi w szczegółach.