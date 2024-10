Szybko poszło! Michniewicz na wylocie. Znamy nazwisko następcy

Latem 2024 roku Czesław Michniewicz został trenerem marokańskiego FAR Rabat. Już w debiucie przegrał 1:2, ale później zanotował lepszą passę. Sześć meczów bez porażki i awans do Ligi Mistrzów po raz pierwszy od 17 lat. Następnie drużyna nieco osiadła na laurach. Remis i kolejna porażka. Tym samym Polak poprowadził drużynę w dziewięciu spotkaniach, notując średnio 1,67 punktów na mecz. I pojawiły się już pierwsze plotki, że jego posada jest zagrożona. Profil "KoraMaroc" na portalu X zaprzeczył jednak takim doniesieniom, twierdząc, że Michniewicz może spać spokojnie i klub nie zamierza dokonywać roszad na pozycji trenera. Tylko że przez kilka godzin miało dojść do zwrotu akcji.

Czesław Michniewicz na wylocie z klubu? Media informują o kandydatach. Zaawansowane rozmowy

Ten sam profil poinformował w czwartkowy wieczór, że już wkrótce nasz rodak może stracić pracę. Marokański klub rzekomo prowadzi zaawansowane negocjacje z Sebastienem Desabre, obecnym selekcjonerem Demokratycznej Republiki Konga, który prowadzi tę ekipę od 2022 roku. W 25 meczach zdobył średnio 1,64 punktów na spotkanie.

"Klub chce wzmocnić projekt sportowy, a Desabre, mimo że ma zaledwie dwumiesięczne doświadczenie z Wydadem AC i to bez większych sukcesów, to pozostaje kandydatem na to stanowisko. Ma to związek z jego międzynarodowym doświadczeniem i sukcesami w Afryce" - czytamy.

Te informacje potwierdzili też inni dziennikarze. Mowa m.in. o Micky'm Jnr z CAF Online. Przekazał, że Desabre nie jest jedynym kandydatem do zastąpienia Michniewicza. Rozważani są również Pablo Franco Martin i Jamal Sellami.

Media: To wtedy Michniewicz zostanie zwolniony

Ale to nie są jeszcze najgorsze informacje dla Polaka. Te podał profil BotalaNews na X. Zgodnie z doniesieniami, Michniewicz ma już w piątek opuścić stolicę Maroka. Tym samym wszystko powinno potoczyć się ekspresowo.

Jak na razie klub nie ustosunkował się do tych doniesień. Pozostaje nam więc czekać na oficjalny komunikat, który potwierdzi zwolnienie Michniewicza lub kontynuację współpracy. Jego kontrakt obowiązuje przez dwa lata. Ewentualne przedwczesne rozstanie zmusi marokańską ekipę do wypłacenia szkoleniowcowi odprawy.

Aktualnie FAR Rabat zajmuje czwarte miejsce z ośmioma punktami w lidze marokańskiej, ale traci zaledwie punkt do prowadzącego Ittihad Tanger. FAR Rabat to 13-krotny mistrz Maroka, który wywalczył ostatni tytuł w sezonie 22/23.