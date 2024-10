Stanowcze słowa Lewandowskiego o kadrze Probierza. Powiedział bez ogródek

Reprezentacja Polski we wrześniowych meczach Ligi Narodów z trudem pokonała Szkocję (3:2), a także w kiepskim stylu uległa Chorwacji (0:1). Nadchodzące spotkania z Portugalczykami oraz Chorwatami będą dla niej kolejnymi poważnymi wyzwaniami. I nie chodzi tylko o poziom sportowy przeciwników.

Reprezentacja Polski poszukuje nowych liderów. "Jest ich za mało"

Z polską kadrą stopniowo żegnają się dawni liderzy. Już jakiś czas powołań nie dostają Kamil Glik i Grzegorz Krychowiak, a po Euro 2024 zrezygnowali Kamil Grosicki oraz Wojciech Szczęsny. Jednym z ostatnich jest Robert Lewandowski, który potrzebuje wsparcia młodszych kolegów.

- Myślę, że nowi liderzy zaczynają się pojawiać, chociaż jeszcze jest ich za mało. Zaliczyłbym do tej grupy Nicolę Zalewskiego czy Kacpra Urbańskiego. Sporo obiecuję sobie też chociażby po Jakubie Piotrowskim - ocenił Mariusz Lewandowski, 66-krotny reprezentant Polski i były kapitan drużyny narodowej, w wywiadzie dla TVP Sport.

Były gracz m.in. Szachtara Donieck zwrócił uwagę na to samo, co wielokrotnie podnosił selekcjoner Michał Probierz. - Nasi reprezentanci grają w dobrych klubach, ale zbyt rzadko są w nich liderami i pierwszoplanowymi postaciami. Potrzebujemy więcej zawodników, którzy będą stanowić o sile mocnych europejskich drużyn. Jeśli w ciągu roku pojawi się 5-6 takich piłkarzy, przełoży się to także na jakość reprezentacji - stwierdził.

W tym miejscu warto przypomnieć, o co apelował Probierz do zawodników po meczu z Chorwacją: - Panowie, macie robić wszystko, żeby grać w klubach! To jest klucz, dobrze? Podobnie mówił po ostatnim meczu Euro 2024 z Francuzami (1:1). - Musimy wszyscy grać w klubach, to jest najważniejsze - podkreślał.

Mariusz Lewandowski prosto z mostu o następcach Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski

Chlubnymi wyjątkami są bramkarze, którzy nie od dziś są bardzo ważnymi postaciami silnych klubów. Z tego powodu Lewandowski nie jest zaniepokojony tym, jak drużyna narodowa poradzi sobie bez Szczęsnego.

- W ogóle się tym nie przejmuję. Od lat mamy klasowych bramkarzy i zmiana pierwszego golkipera zazwyczaj odbywała się bez negatywnego wpływu na wyniki. Rywalizacja o bluzę z numerem jeden stoi na wysokim poziomie. Można się z tego tylko cieszyć - powiedział.

Mecz Polski z Portugalią zostanie rozegrany 12 października, a z Chorwacją 15 października, w obu przypadkach na Stadionie Narodowym. Jakie rezultaty ucieszyłyby Mariusza Lewandowskiego? - Cztery punkty byłyby znakomitym wynikiem i sygnałem, że drużyna idzie do przodu - zakończył.

Relacje tekstowe z obu październikowych spotkań reprezentacji Polski będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.