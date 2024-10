Lewandowski dostał nowy przydomek w Hiszpanii. Włączyli w to Ronaldo

Już 12 października reprezentacja Polski zmierzy się z Portugalią w Lidze Narodów. Zagraniczne, jak i polskie media, zapowiadają ten mecz jako starcie dwóch wielkich napastników - Roberta Lewandowskiego i Cristiano Ronaldo. Obaj panowie znajdują się aktualnie w znakomitej formie i zdobywają gole jak na zawołanie. Kibice liczą więc, że próbkę umiejętności dadzą też w sobotnim spotkaniu. W nieco lepszej formie wydaje się być kapitan Biało-Czerwonych. I właśnie jemu artykuł poświęciło "Mundo Deportivo". Dziennikarze nawiązali jednak też do postaci pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki i do tego, jaką rolę odgrywa w życiu... Lewandowskiego.

Media mówią wprost. Lewandowski "uczniem" Ronaldo

Hiszpański dziennik zacytował kilka wypowiedzi Polaka z rozmowy z polskimi mediami. Niektóre z nich dotyczyły właśnie zwyżki formy, jaką ewidentnie notuje Lewandowski. 12 goli i dwie asysty w 11 spotkaniach - te statystyki mówią same za siebie. - Sądziłem, że może mi być trudno znów zaskoczyć ludzi, zwłaszcza po wynikach ostatniego sezonu, ale wydaje się, że nadal jestem w stanie to robić. Czuję, że gram dobrze - m.in. te słowa zacytowało "Mundo Deportivo".

Dziennikarze przytoczyli też wypowiedź Lewandowskiego o Cristiano Ronaldo. I jak stwierdzili, za ich pośrednictwem Polak dał popis profesjonalizmu. Wypowiedział się bowiem o rywalu w samych superlatywach. - Mam duży szacunek do tego, co był w stanie osiągnąć. Ma prawie 40 lat, a nadal wielkie ambicje, co jest godne podziwu. Rekordy, które pobił, zapiszą się na kartach historii, a jego poświęcenie to coś, czego możemy się od niego uczyć. I to wszyscy - mówił Lewandowski.

I właśnie te ostatnie słowa, a więc o tym, że Portugalczyk jest swego rodzaju inspiracją, najwidoczniej zrobiły największe wrażenie na redakcji "Mundo Deportivo". Na tyle, że nadały nowy przydomek Polakowi. "Lewandowski, uczeń Cristiano Ronaldo" - czytamy.

Kto wygra w Warszawie? Mecz o sporą stawkę

Teraz "uczeń" i "nauczyciel" będą mieli okazję spotkać się na murawie. Faworytem rzecz jasna będzie Portugalia. Obie drużyny rywalizowały ze sobą 13-krotnie w historii. Lepszym bilansem mogą pochwalić się piłkarze Roberto Martineza - sześć zwycięstw. Polacy wygrali trzykrotnie, natomiast cztery razy padł remis. Wydaje się, że najbardziej pamiętnym meczem tych ekip był ćwierćfinał Euro 2016. Wówczas Portugalia wygrała, ale dopiero po rzutach karnych. Finalnie została mistrzem Europy.

Spotkanie Polski z Portugalią w ramach tegorocznej Ligi Narodów odbędzie się na Stadionie Narodowym. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 20:45. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.