Polacy zrobili akcję, która odbiła się echem w całej Europie. "Dużo pieniędzy"

Przez futbol można trafić do ludzi w całej Europie i świetnie wypromować Polskę. Z takiego założenia wychodzi POT. Organizacja zawarła z PZPN kolejną umowę o współpracy tym razem na czas meczów Ligi Narodów, które generują spore zainteresowanie kibiców i mediów.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski nie ma gdzie trenować! Probierz apeluje

Bereszyński na rowerze, Bułka w lesie

- Nasza kampania poprzez sport składa się z kilku komponentów. To: kampania billboardowa, kampania poprzez mecze Ligi Narodów i kluby sportowe - wyjaśnia Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. - W ramach współpracy związek wyprodukuje dla nas m.in. film promocyjny, który premierowo pojawi się m.in. na telebimach podczas meczu z Portugalią. Piłkarze będą promować też różne kierunki podróżnicze w rolkach, materiałach wideo, w materiałach drukowanych na stronie internetowej. Te wszystkie świadczenia mamy dokładnie spisane, a akcja kierowana jest głównie na rynki zagraniczne - dodaje. To również za sprawą współpracy podczas meczu z Portugalią na bandach reklamowych wokół boiska wyświetlany będzie adres Poland.Travel – strony, która jest zbiorem informacji i swoistym przewodnikiem po Polsce dla osób z zagranicy.

Do obecnej akcji promowania Polski wybrano czterech kadrowiczów. Dwóch z nich jest już po nagraniach promocyjnego filmu dotyczącego Warszawy. To Bartosz Bereszyński, który pojeździł po stolicy na rowerze. Materiał nagrywano we wtorek m.in. na nowej kładce pieszo-rowerowej na Wiśle i pod Stadionem Narodowym. Marcin Bułka wybrał się z kolei do lasu. Kolejnymi kadrowiczami, którzy według naszych ustaleń pojawią się w krótkich filmach na portalach społecznościowych będą Jakub Moder i Karol Świderski.

- Piłkarze są otwarci na wszelkie działania promocyjne - tłumaczy sekretarz PZPN Łukasz Wachowski. - Mamy rzeszę partnerów i sponsorów, którzy wykorzystują wizerunek piłkarzy, dlatego musimy podchodzić racjonalnie do ich wykorzystania. Zawsze na ten temat dyskutujemy, przedstawiamy możliwą listę graczy i wybieramy. Ci wspomniani są obyci w świecie, wiele widzieli, są elokwentni, doskonale się do tego zadania nadają, ale nie było żadnego konkretnego klucza ich wyboru - opisywał.

Dobrze z turystyką po Katarze

POT ostatnio mocniej korzystała z polskich graczy przy okazji MŚ 2022 w Katarze, na których Polska grała. Była z tej współpracy bardzo zadowolona.

- Przy okazji mundialu sportowcy nagrywali filmiki w językach krajów, w których grają. Ta akcja odbiła się sporym echem w Europie, ale też w krajach arabskich – przyznaje Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki.

- Rzeczywiście w tym roku obserwujemy duży przypływ turystów z państw arabskich, którzy zostawiają w Polsce sporo pieniędzy. Obecna kampania nastawiona będzie na Europę - dodaje.

Spot wyprodukowany przez PZPN będzie wykorzystywany w działaniach promujących Polskę za granicą. Wideo z naszymi piłkarzami ma dotrzeć do 55 mln osób - nie tylko kibiców, ale także obywateli szczególnie Portugalii, Szkocji czy Chorwacji. Kibice potem często zamieniają się w turystów. Jak pokazały badania po Euro 2012, wielu fanów, którzy wtedy przyjechali do nas na mecze mistrzostw, wróciło do Polski w celach turystycznych.

Umowa na świadczenia między PZPN a POT może sięgać miliona złotych.

POT to organizacja podległa ministrowi sportu i turystyki Sławomirowi Nitrasowi. Ma za zadanie "promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów". Współpracowała z PZPN już w przeszłości m.in. przy Euro 2012, 2016 czy mundialu w Katarze.