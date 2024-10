"Bild" dementuje plotki. Oto szczegóły kontraktu Juergena Kloppa

- Wraz z końcem sezonu odejdę z klubu. Zdaję sobie sprawę, że w tym momencie wielu ludzi dozna szoku, kiedy usłyszy to pierwszy raz. (...) Podjąłem tę decyzję w przekonaniu, że była jedyną słuszną. Czuję, że kończy mi się energia do pracy - tak niespodziewaną informację przekazał Juergen Klopp na początku 2024 roku. Tym samym po dziewięciu latach opuścił Liverpool.

Internet obiegły obrazki z pożegnania Niemca z Anfield, kiedy to pod nieobecność kibiców i piłkarzy wyszedł na murawę i w ciszy spoglądał przed siebie. Widać było, że ta decyzja jest dla niego bardzo bolesna, ale konieczna. Podkreślił wówczas, że nie zamierza trenować innych klubów, przynajmniej przez jakiś czas. Wiele mówiło się, że może przejąć reprezentację Niemiec, ale ostatecznie nie zdecydował się na taki krok. Długo bezrobotny jednak nie pozostawał.

W środę gruchnęła wiadomość, że Klopp wraca do pracy. Nie zasiądzie jednak na ławce trenerskiej, a wcieli się w nową rolę. - Chcę rozwijać, ulepszać i wspierać nasz talent piłkarski - powiedział Niemiec, informując, że zostaje szefem światowego oddziału piłkarskiej sekcji Red Bulla. "Klopp ma doradzać wszystkim piłkarskim drużynom Red Bulla w kwestiach trenerskich, filozofii gry, rozwoju i transferów talentów/trenerów i nie tylko. Jakim drużynom będzie doradzał? To RB Lipsk, New York Red Bulls, Red Bull Bragantino, Red Bull Brasil i Red Bull Salzburg" - pisał Jakub Trochimowicz ze Sport.pl.

Florian Plettenberg ze Sky Sport informował, że Klopp podpisał długoterminowy kontrakt, ale nie padły żadne konkretne daty. Wiadome było jedynie, że przejmie stanowisko 1 stycznia 2025 roku. Teraz nieco więcej w tej sprawie przekazał "Bild".

Okazuje się, że Niemiec podpisał pięcioletni kontrakt. W tym czasie żadna praca trenerska nie będzie wchodziła w grę. Plettenberg ujawniał, że w umowie znalazła się jednak klauzula, dzięki której tylko w jednym przypadku Klopp mógłby odejść przedwcześnie z projektu i zasiąść na ławce. O co chodzi? O ofertę z reprezentacji Niemiec.

Tylko że "Bild" zaprzeczył takim doniesieniom. Według informacji redakcji nie ma w kontrakcie żadnej takiej klauzuli. "W sytuacji, gdy po mistrzostwach świata 2026 niemiecka federacja będzie chciała zatrudnić Kloppa w miejsce Juliana Nagelsmanna, to będzie to uzależnione od ustępstwa, na jakie może iść Red Bull. Bo wbrew innym doniesieniom (m.in. tym podanym przez BILDa) nie ma ustnej zgody, by Klopp mógł w każdej chwili odejść" - czytamy.

Czy Klopp wróci jeszcze na ławkę trenerską?

Tak więc Klopp ma przed sobą jeszcze niespełna trzy miesiące wakacji. Po 1 stycznia stawi się w siedzibie Red Bulla i rozpocznie pracę. "Powinien pełnić ważniejszą rolę niż pierwotnie mówiono. Chodzi o to, by wniósł do drużyny specjalistyczną wiedzę, sieć kontaktów, doświadczenie, a także swoją charyzmę" -czytamy.

Niemiec uznawany jest za jednego z najlepszych trenerów świata. Udało mu się wywalczyć m.in. trofeum Ligi Mistrzów (z Liverpoolem) czy trzy mistrzostwa kraju (dwa z Borussią Dortmund i jedno z Liverpoolem). W przeszłości prowadził też FSV Mainz 05, a także młodzieżowe drużyny Eintrachtu Frankfurt.