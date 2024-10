Nowe informacje ws. Feio. Prokuratura ujawniła, ile mu grozi

Goncalo Feio znajduje się w ostatnich dniach w centrum zainteresowania wszystkich sportowych mediów w Polsce. I nie może to dziwić, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyniki Legii Warszawa w ekstraklasie. Sport.pl poinformował we wtorek, że Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe postawiła mu dwa zarzuty. Chodzi o atak na byłego prezesa Motoru Lublin Pawła Tomczyka. "Przegląd Sportowy Onet" ujawnił, co grozi portugalskiemu szkoleniowcowi.

