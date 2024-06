Wojciech Szczęsny jeździ najdroższym SUV-em świata. Bestia, potwór!

Wojciech Szczęsny nie wystąpił w ostatnim meczu reprezentacji Polski na Euro 2024 z Francją. Najprawdopodobniej czeka go jeszcze spotkanie pożegnalne, po czym zakończy karierę w kadrze. Wszystko wskazuje też na to, że niebawem zmieni pracodawcę i skorzysta z lukratywnej propozycji saudyjskiego Al-Nassr. Gdyby tak się stało, to mógłby sobie pozwolić na zakup jeszcze lepszego auta. To, które teraz posiada, to jednak "najdroższy SUV na świecie".

