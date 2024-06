Mistrzowski pasek TVN. Wrócili do korzeni. Hit [ZDJĘCIE]

Mecz reprezentacji Polski z Turcją był słodko-gorzki. Z jednej strony wygrana 2:1 z pewnością cieszy Michała Probierza, jednak kontuzje Karola Świderskiego, Pawła Dawidowicza i Roberta Lewandowskiego stały się wielkim problemem. Większym niż się spodziewano. Wydawało się, że uraz kapitana jest lekki i nieznaczący, natomiast we wtorkowe popołudnie potwierdził się najczarniejszy scenariusz.

Tak TVN relacjonuje pobyt kadry w Niemczech. Mistrzostwo!

"U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu. Robimy wszystko, aby Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu przeciwko Austrii" - przekazał profil Łączy nas piłka. Niektóre źródła twierdzą, że Lewandowski może opuścić nawet wszystkie mecze fazy grupowej. Za to Dawidowicz i Świderski mają wrócić do treningów maksymalnie w ciągu 3-4 dni.

Pomimo tych smutnych informacji kibice już ostrzą sobie zęby na mistrzostwa Europy. Impreza startuje w piątek. W meczu otwarcia reprezentacja Niemiec, czyli gospodarz turnieju, zagra ze Szkocją. Za to Polacy pierwszy mecz na Euro 2024 rozegrają w niedzielę przeciwko Holandii. Nasza kadra we wtorek wyleciała do Hanoweru, gdzie potrwają przygotowania do tego starcia. W niemieckim mieście stacjonuje wielu dziennikarzy, w tym m.in. reporterzy TVN24.

Przed laty na słynnym "żółtym pasku" popularnego kanału pojawił się nieco kuriozalny wpis, za pośrednictwem którego poinformowano, że "Piłkarze zjedli śniadanie". Wraz z upływem czasu pasek ten stał się memem, który rozbawiał kibiców. Przy okazji zbliżających się mistrzostw Europy TVN postanowił wrócić do korzeni.

We wtorek, piętnaście minut po godz. 17:00, na pasku informacyjnym pojawił się ogromny napis "Piłkarze zjedzą kolację". Najwyraźniej wydawcy TVN-u przypomnieli sobie dawne czasy i znów przekazali widzom "bardzo ważną" informację ws. polskiej kadry w Niemczech. Według niektórych internautów w ten sposób rozpoczęło się równie słynne "pompowanie balonika" przed kolejnym wielkim turniejem reprezentacji, choć innym taki rodzaj żartu przypadł do gustu.

Mecze reprezentacji Polski w grupie D na Euro 2024