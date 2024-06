Iga Świątek reaguje na wielki sukces Natalii Kaczmarek. Wystarczyło jedno słowo

W ostatnich dniach kibice z Polski mają mnóstwo powodów do radości. Kadra Probierza wygrała 3:1 z Ukrainą i 2:1 z Turcją w sparingach przed mistrzostwami Europy. W sobotę Iga Świątek zdobyła trzeci z rzędu i czwarty w karierze tytuł Roland Garros po pokonaniu Jasmine Paolini (7. WTA) 6:2, 6:1. Za to w poniedziałkowy wieczór Natalia Kaczmarek osiągnęła historyczny wynik na mistrzostwach Europy w Rzymie!

Zobacz wideo Wielki bieg Natalii Kaczmarek na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Reprezentantka Polski zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów

Iga Świątek pogratulowała Kaczmarek. Te emotikony mówią wszystko

"Kaczmarek wręcz frunęła po tej bieżni. Miała więcej sił od rywalki, lepszą prędkość. Wpadła na metę z czasem 48,98 sekundy. To kapitalny wynik - najlepszy w tym roku na listach europejskich, a do tego nowy rekord Polski! Kaczmarek przebiła rezultat Ireny Szewińskiej z igrzysk olimpijskich w Montrealu z 1976 roku, kiedy legendarna biegaczka wywalczyła złoty medal na 400 m z czasem 49,29. Prawie pół wieku nie było szybszej Polki na tym dystansie, aż do mistrzowskiego biegu Kaczmarek." - pisał o złotym medalu naszej lekkoatletki Marcin Jaz ze Sport.pl.

Natalia Kaczmarek została mistrzynią starego kontynentu z czasem 49,98 w finałowym biegu na 400 m. Okazuje się, że najwięksi polscy sportowcy śledzą wzajemnie swoje dokonania w różnych dyscyplinach. W mediach społecznościowych European Athletics pojawiło się wideo z kapitalnego biegu Kaczmarek. Post polubiła... Iga Świątek! Oprócz tego pierwsza rakieta świata pogratulowała rodaczce wywalczenia złota.

- Gratulacje - napisała krótko tenisistka, dodając emitikony napiętego bicepsa i dłoni składających się do oklasków. Zarówno na wideo z Natalią Kaczmarek w roli głównej, jak i komentarz Świątek zareagowało wielu kibiców.

Jak historyczny sukces przeżyła sama lekkoatletka? - Byłam w szoku, jak dobiegłam i zobaczyłam ten czas. Bardzo się cieszę, że nie będzie już pytań: "Kiedy rekord Polski?". Wiedziałam, że jeżeli chcę wygrać, to muszę iść mocno. Już nie czaję się z tyłu. Na finiszu zastanawiałam, się czy dam radę wygrać. Ale wywalczyłam ten medal. Lekko się przeziębiłam obudziłam się z bólem gardła, było trochę niepewności. Ale mówię, że jestem świetnie przygotowana i nic tutaj nie zaszkodzi. W tunelu pomyślałam o rekordzie Polski - mówiła w rozmowie z TVP Sport.

Co ciekawe, złoto na tegorocznych mistrzostwach Europy to pierwszy indywidualny tytuł w seniorskiej karierze Natalii Kaczmarek. Teraz cel jest jeden - krążek na igrzyskach olimpijskich!