Brutalna prawda o reprezentacji Polsce. Wreszcie ktoś to powiedział

Reprezentację Polski czeka być może najważniejszy tydzień w tym roku. To teraz rozstrzygnie się, czy nasza drużyna wystąpi w turnieju Euro 2024 w Niemczech. Piłkarze już rozpoczęli zgrupowanie i przygotowują się do czwartkowego półfinału barażów z Estonią (21 marca, godz. 20:45). Starcie ze 123. drużyną rankingu FIFA, która w ostatnich eliminacjach zdobyła zaledwie jeden punkt, powinno być formalnością. Ale czy na pewno?

Polska może bać się Estonii? "Dziś mam mieszane odczucia"

Wątpliwości co do tego ma Adam Matysek. W rozmowie z WP Sportowe Fakty zwrócił uwagę, że Polacy mimo wszystko mogą mieć problem, podobnie jak w meczach z Mołdawią czy Wyspami Owczymi w ostatnich eliminacjach. - Ja na razie w ogóle nie myślałbym o meczu finałowym. Najpierw trzeba wykonać bardzo dobrą pracę i wygrać spotkanie z Estonią. Dziś mam mieszane odczucia. Po obu meczach z Wyspami Owczymi nie byliśmy w 100 proc. zadowoleni z gry. Wieszaliśmy psy na Robercie Lewandowskim, ale gdyby on nie strzelił wtedy goli, to może byśmy w ogóle nie wygrali tych meczów - zauważył.

Jeżeli Polska pokona Estonię, to jej kolejnym rywalem 26 marca będzie zwycięzca drugiego półfinału Walia - Finlandia. - Oczywiście Polska jest faworytem w meczu z Estonią, ale byłbym bardzo ostrożny przed hurraoptymizmem. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli, bo kolejny przeciwnik będzie już dużym wyzwaniem - twierdził Matysek.

Matysek wprost o reprezentacji Polski. "Trzon zespołu został poważnie zachwiany"

Skąd u niego taka ostrożność? Jak podkreśla, reprezentacja Polski nie jest obecnie monolitem i pomimo posiadania w swoich szeregach dobrych piłkarzy jako drużyna prezentuje się słabo. Podobnie jak obecnie kadra Niemiec. - Problem jest złożony, bo od momentu skończenia kariery przez Kubę Błaszczykowskiego, Łukasza Piszczka i Kamila Glika, który już nie jest brany pod uwagę w kontekście kadry, trzon zespołu został poważnie zachwiany. Na Grzegorza Krychowiaka mogliśmy narzekać, ale on też dawał dużo pozytywnego w reprezentacji - dodał.

Adam Matysek w reprezentacji Polski występował w latach 1991-2002 i rozegrał 34 mecze. Jako bramkarz związany był m.in. ze Śląskiem Wrocław, Fortuną Koeln czy Bayerem Leverkusen. Do grudnia zeszłego roku pełnił funkcję prezesa Górnika Zabrze.