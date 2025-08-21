Ale im nastrzelał! Lewandowski na ustach całego świata

Robert Lewandowski nie wystąpił w pierwszym ligowym meczu FC Barcelony w tym sezonie. Katalończycy bez kontuzjowanego polskiego napastnika wygrali 3:0 z Mallorcą, a do siatki trafiali Raphinha, Ferran Torres i Lamine Yamal. Nie ma jednak co ukrywać - w rozpoczętych rozgrywkach Lewandowski nadal powinien odgrywać ważną rolę w katalońskim zespole. W czwartek 21 sierpnia, w jego 37. urodziny, na portalu X postanowiono przypomnieć jego dotychczasowe osiągnięcia w karierze.

Lewandowski doceniony. Wszystko na 37. urodziny

"Wszystkiego najlepszego dla Roberta Lewandowskiego, który kończy dziś 37 lat" - napisał profil Football Tweet, który obserwuje ponad milion użytkowników. We wpisie wypisano wszystkie, skrupulatnie policzone osiągnięcia Lewandowskiego.

Polak w 981 meczach kariery zdobył 695 goli i zaliczył 190 asyst. Wśród jego największych sukcesów wypisano wygranie Ligi Mistrzów, Klubowych Mistrzostw Świata, Superpucharu Europy, La Liga, 10 tytułów mistrza Niemiec, czterech Pucharów Niemiec, sześciu superpucharów Niemiec. Nie zabrakło także docenienia trofeów z czasów gry w Polsce: mistrzostwa, pucharu i superpucharu naszego kraju.

Lewandowski może także pochwalić się sukcesami indywidualnymi. Dwukrotnie zostawał piłkarzem roku według FIFA, a raz sięgnął po tytuł najlepszego piłkarza według UEFA. Łącznie aż dwunastokrotnie wybierano go piłkarzem roku. Jest także najskuteczniejszym zawodnikiem w historii reprezentacji Polski.

Na portalu X odnotowano także, że zdobył ponad 100 goli w Lidze Mistrzów, a także w trzech klubach - Borussii Dortmund, Bayernie Monachium i FC Barcelonie - przekraczał magiczną barierę 100 trafień.

"Wszystkiego najlepszego dla jednego z najlepszych napastników w historii!" - napisał profil The Touchline, opisując wszystkie sukcesy Lewandowskiego.

Wspomniano, że Polak w swojej karierze może pochwalić się także dwukrotnym sięgnięciem po Europejskiego Złotego Buta, a także wygrał Złotą Piłkę Klubowych Mistrzostw Świata.