Legenda Arsenalu zaczęła mówić o Kiwiorze. Takie słowa przed barażami

Jakub Kiwior od zimy 2023 roku jest zawodnikiem Arsenalu. Wielu mogło pukać się w głowę i zastanawiać, czy przeskok ze Spezii do jednego z największych klubów w Anglii nie będzie zbyt duży. Choć ustabilizowanie swojej pozycji w klubie zajęło mu trochę czasu, to jego rozwój postępuje niezwykle harmonijnie.

Kiwior chwalony. Probierz ma piłkarza w znakomitej formie

W styczniu nie brakowało zainteresowanych usługami Kiwiora, ale Arsenal postawił sprawę jasno. Nie zamierzał oddawać go do żadnego innego klubu. Od 31 grudnia obrońca wystąpił w każdym z dziewięciu meczów Premier League. Co więcej, w poprzednich pięciu wychodził w podstawowym składzie. Mikel Arteta znalazł do niego inną pozycję, niż środek obrony, z którego znają go, chociażby kibice reprezentacji. 24-latek to ostatnio etatowy lewy defensor "Kanonierów".

Na pozycji stopera szans na grę nie ma zbyt wiele ze względu na żelazny duet William Saliba - Gabriel Magalhaes. Wobec nieobecności Ołeksandra Zinczenki dostał więc szansę na boku. I tę szansę wykorzystuje. W ostatnich sześciu meczach zdobył gola i zanotował trzy asysty. Pokazuje więc, że dobrze czuje się w nowej dla siebie roli. Co prawda w przeszłości Kiwior występował na lewej stronie defensywy, ale jego główną pozycją był środek obrony.

Kiwiora chwalą nie tylko komentatorzy, ale i eksperci na Wyspach Brytyjskich. W tym gronie znalazł się także legendarny piłkarz Arsenalu - Lee Dixon.

- Myślę, że on zapewnia inną jakość występu. Nie jest tak dobrym piłkarzem jak Zinczenko, nie jest tak dobry z piłką. Ale wiesz, że dostaniesz od niego występ na poziomie 7/10. Myślę, że w europejskim meczu pucharowym, gdzie nietracenie goli jest bardzo ważne, to może mieć znaczenie. Jest niezawodny pod tym względem - powiedział cytowany przez metro.co.uk.

Takie słowa wypowiedziane przez człowieka, który w latach 1988-2002 grał w Arsenalu właśnie na obronie, to wystarczająca rekomendacja. Kiwiorowi ufa Mikel Arteta. W trwającym sezonie rozegrał 25 meczów we wszystkich rozgrywkach. Strzelił gola przeciwko Newcastle i zanotował trzy asysty. Po 28 kolejkach Arsenal jest liderem tabeli Premier League. Ma tyle samo punktów, co drugi Liverpool.

Niewykluczone, że podczas marcowego zgrupowania Michał Probierz wykorzysta znakomitą formę obrońcy i wystawi go na lewej stronie defensywy - tak, jak uczynił to Arteta w klubie. Kiwior to 19-krotny reprezentant Polski. Zdobył jednego gola - w czerwcowym towarzyskim meczu z Niemcami.