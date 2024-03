Kulesza zlekceważył Estonię. Od razu dostał ripostę

- Gdybyśmy nie wygrali z Estonią... Nie, ja tego nie biorę nawet pod uwagę. Na pewno jesteśmy myślami już przy drugim meczu - mówił Cezary Kulesza w niedawnym wywiadzie dla portalu gol24.pl. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej surowo ocenił więc rywali i pomimo słów o "przygotowaniu na sto procent" nieco ich zlekceważył. Wcześniej temperował go Jerzy Engel, a teraz zrobiła to legenda estońskiej piłki.

Legenda estońskiej piłki odpowiada Cezaremu Kuleszy. "Polacy mają dużo do stracenia"

Dość zuchwałe słowa Kuleszy wskazały na dużą pewność siebie i przekonanie o sile reprezentacji Polski. W Estonii panuje jednak przekonanie, że może i Polacy są zespołem lepszym, ale to wcale nie oznacza, że łatwo wygrają. Takie myślenie reprezentuje Martin Poom, który jako jeden z pierwszych Estończyków zrobił karierę za granicą.

- My też już jesteśmy gotowi na finał, przeanalizowaliśmy Finlandię i Walię! Rozumiem takie podejście, bo Polska jest wyraźnym faworytem. Ale z drugiej strony - my nie mamy nic do stracenia, a Polacy mają dużo - odpowiedział Kuleszy Poom w rozmowie z TVP Sport. - Każdy z naszych zawodników musi mieć jednak pewność, że jesteśmy gotowi stawić czoła. Mam nadzieję, że w Warszawie pokażemy, że nie można nas skreślać - dodał.

Były bramkarz m.in. Arsenalu, Evertonu czy Watford dobrego przygotowania do meczu upatruje głównie w mentalności zawodników. Jego zdaniem w przeszłości Estonii właśnie tego zabrakło, by wejść na Euro 2012 i tym razem będzie to kluczowa sprawa.

- W 2011 roku, gdy graliśmy w barażach o Euro 2012 z Irlandią, nie byliśmy gotowi na presję związaną z tym spotkaniem i przegraliśmy 0:4. Teraz znów reprezentację czeka mecz na wielkim stadionie, zagramy na wyjeździe, atmosfera będzie gorąca. Dlatego zawodnicy muszą być bardzo skupieni w każdej chwili, w każdym elemencie gry. Odpowiednia mentalność może w tym bardzo pomóc - podsumował Poom.

Mecz Polska - Estonia odbędzie się w czwartek 21 marca o 20:45 na Stadionie Narodowym. Zwycięzcy spotkania zagrają w finale baraży z Walią lub Finlandią. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z obu spotkań na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.