Absurd przed meczem Polek na MŚ. Niewiarygodne, co wymyślili organizatorzy

Reprezentacja Polski trenera Stefano Lavariniego wszystkie mecze fazy grupowej tegorocznych MŚ rozegra w Phuket. Tam już w sobotę otworzy swoją rywalizację na tej imprezie przeciwko Wietnamkom. Na razie wszystko przebiega bez większych problemów organizacyjnych, a przynajmniej o nich jeszcze nie usłyszeliśmy.
To dobrze, bo kilka zawodniczek, które były w składzie Polek także na poprzednie mistrzostwa świata, w 2022 roku, może pamiętać, że tam chaos był już przed meczem otwarcia. A nim było starcie polskiego zespołu z Chorwatkami.
To były MŚ współorganizowane przez Polskę i Holandię. Ale tak naprawdę nie powinniśmy stawiać obu gospodarzy na tym samym poziomie. O wiele ważniejsza w tej układance była Holandia - to tamtejsi organizatorzy zapłacili o wiele większe pieniądze i to tam odbywały się mecze o medale imprezy. Ale nie tylko.
Holendrzy mieli ciekawy pomysł. Postanowili, że wszystkie reprezentacje grające na tamtych MŚ muszą je rozpocząć właśnie u nich. Nawet jeśli ich grupa każdy kolejny mecz rozgrywa już w Polsce, to i tak trzeba było zacząć turniej w Holandii. I tak było właśnie z Polkami. Mecz z Chorwatkami rozegrały na stadionie GelreDome w Arnhem. Już samo to mogło wyglądać absurdalnie.
A wokół spotkania panowało jeszcze większe zamieszanie. Holendrzy w ramach akcji promocyjnej wybrali też Polkom miejscowość, do której powinny się udać, żeby spotkać się z lokalnymi kibicami. Wszystko miało mieć jeszcze drugie dno, bo to tereny związane z II wojną światową, na których walczyli polscy żołnierze, i gdzie corocznie oddaje się im cześć, a Polaków mocno z tym miejscem kojarzy. Pomysł wydawał się ciekawy, ale wyszło średnio: wszystko działo się szybko, frekwencja była znikoma, a wysłanym tam Polkom tylko dołożono obowiązków.
A i na boisku - nietypowo ułożonym jako jedno z kilku na płycie sporego piłkarskiego stadionu - nie było zbyt komfortowo. I przygotowania do niego w szatni, droga na boisko czy sam obiekt, gdzie było zimno: wszędzie można było jeszcze coś dopracować.
- Na początku była frustracja. Że u chłopaków to inaczej wyglądało. Każdy myślał, że może bez sensu, bo trzeba tam lecieć, a praktycznie w ogóle nie trenowałyśmy na stadionie w Arnhem. Ale odkąd weszłyśmy na boisko w trakcie meczu, nasze odczucia zupełnie się zmieniły - mówiła nam po wszystkim Kamila Witkowska. - I jeżeli tak to zostało zorganizowane, to po prostu musiałyśmy się dostosować. Nie ma dyskusji, a najważniejsze jest to, że wpasowując się w to, co przygotowało FIVB, wygrałyśmy mecz i przywiozłyśmy do kraju ważne punkty. To gdzie gramy, cała otoczka, powinno być na dalszym planie. Nie zależy to od nas, my po prostu musimy robić swoje - przekonywała środkowa.
I Polki właśnie tak zrobiły. A napędzała je atmosfera w Arnhem. - Było dużo emocji. Na stadionie w Arnhem pojawiło się sporo polskich kibiców. Czułam, jakbyśmy to my byli faktycznym gospodarzem tego spotkania. Jakbyśmy nie były w Holandii, tylko już w Polsce - opisywała Witkowska.
Weszły w spotkanie dobrze, wygrywając pierwszą partię do 19. Grały bardzo pewnie, wypracowały sobie sporą przewagę i obroniły, a nawet jeszcze nieco powiększyły ją w końcówce. Inaczej było w drugiej partii, w której nawet raz nie prowadziły. Drużyna prowadzona przez tureckiego szkoleniowca, znanego przez wiele Polek z Chemika Police, Ferhata Akbasa zaskoczyła polski zespół. Choć udało się dojść rywalki w decydującym momencie seta - było 20:21, to zawodniczki Stefano Lavariniego tego momentu zawahania Chorwatek nie wykorzystały. I po porażce 21:25 zrobił się remis.
Wiadomo było, że mecz z Chorwacją nie będzie łatwy, ale chyba nie spodziewaliśmy się aż tak dużych kłopotów. A tu pomimo niezłego poziomu z pierwszego seta Polki wpadły w dołek, z którego długo nie mogły się wykorzystać także w trzeciej partii. W pewnym momencie wynik brzmiał 13:18. Wydawało się, że zaraz przeciwniczki postawią nasz zespół pod ścianą i możliwe, że dojdzie do sensacji na start mistrzostw. A skoro za chwilę wszystko miało się przenieść do Polski, to tego absolutnie nikt nie chciał.
Na szczęście Polki przyparte do muru, pod presją, zagrały o wiele lepiej. Siedmiopunktowa seria od stanu 15:20 dała im oddech i oddaliła zagrożenie, że Chorwatki odwrócą losy spotkania. Ostatnie akcje były grane punkt za punkt, ale na szczęście Polkom udało się wykorzystać już pierwszą piłkę setową i wygrać 25:23. W kolejnym secie rywalki dobrze zaczęły grę i przez chwilę ją kontrolowały (1:4, potem 5:7), ale potem przewagę zyskała polska kadra. Najpierw trzy- (11:8), potem cztero- (15:11), pięcio- (18:13), a w końcu aż siedmiopunktową. Przy stanie 21:14 mogliśmy się poczuć pewnie. Polki skończyły tego seta zdobyciem czterech kolejnych punktów i wygrały go do 15, a cały mecz w czterech partiach.
To nie był wymarzony start Polek do tych mistrzostw, ale biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, można było im to wybaczyć. Później zobaczyliśmy u nich grę, jakiej absolutnie się nie spodziewaliśmy. Przypomnijmy, że polski zespół grał na tych MŚ po 13. miejscu w Lidze Narodów i drżeniu o utrzymanie w rozgrywkach rozpoczynających sezon. Ten turniej rozpoczynał bez ogromu nadziei na sukces. Choć z może z życzeniowym myśleniem, że przecież u siebie wypadałoby się zaprezentować jak najlepiej.
I Polki doszły aż do ćwierćfinału rozgrywek, pierwszy raz od 60 lat. W nim przegrały dopiero po tie-breaku z Serbią, grając niesamowity mecz o dramatycznym przebiegu. Później te same Serbki zostały mistrzyniami świata.
To wtedy narodził się zespół, który pod wodzą Stefano Lavariniego teraz zapewnia nam już nie tylko wielkie emocje, ale i radość z sukcesów. Polki trzy lata z rzędu zdobywały brązowy medal Ligi Narodów, a także wróciły na igrzyska olimpijskie, grając na nich rok temu w Paryżu. Może tam nie wszystko wyszło tak jakby chciały, to i tak weszły na poziom, o którym niedawno tylko marzyliśmy. Na każdej wielkiej imprezie liczą się w walce o medale i wielokrotnie grają ze światową czołówką jak równy z równym.
Obyśmy takie Polki oglądali także na MŚ w Tajlandii. Tu na szczęście nie mówi się o organizacji MŚ i absurdach podobnych jak ten z Holandii. Najgłośniej przed ich pierwszym spotkaniem w Azji było o rywalkach, a konkretnie wycofaniu się ze składu jednej z najlepszych zawodniczek - Nguyen Thi Bich Tuyen - z wprowadzeniem testów płci przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB) w tle.
Mecz z Wietnamkami będzie starciem z drużyną w teorii o wiele słabszą - outsiderkami. Nie można ich jednak zlekceważyć, a i pokaz siły Polek na początek mistrzostw byłby miły dla oka. Polki rozpoczną to spotkanie o godzinie 15:30 czasu polskiego w sobotę. W poniedziałek zagrają z Kenijkami, a w środę z Niemkami. W fazie play-off najprawdopodobniej zagrają z Belgijkami i/lub Włoszkami. Relacje z MŚ siatkarek w Tajlandii na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.
