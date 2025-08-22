Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

A jednak on odchodzi z Barcelony! Postawił tylko jeden warunek
FC Barcelona zanotowała nie najlepszy start sezonu. Choć pokonała RCD Mallorca 3:0, to Hansi Flick miał dużo pretensji do zawodników o intensywność gry. Drużyna ma wciąż problem z rejestracją wszystkich piłkarzy, w tym m.in. Wojciecha Szczęsnego. Dziennik "Sport" podał, że jednym z rozwiązań jest pozbycie się obrońcy, który nie mógł liczyć na regularną grę. Ten nie trenował już w piątek z zespołem.
SOCCER-SPAIN-ALA-BAR/REPORT
Fot. REUTERS/Vincent West

FC Barcelona doskonale spisała się podczas przedsezonowego tournee. Nie przegrała ani razu, a w czterech meczach straciła zaledwie cztery gole. Drużyna imponująco rozpoczęła rozgrywki, choć musiała sobie radzić bez Roberta Lewandowskiego, który boryka się z urazem. Mimo to wystarczył Lamine Yamal, by pokazać rywalom, gdzie ich miejsce. Nie dość, że zanotował asystę przy pierwszej bramce Raphinhy, to w doliczonym czasie gry niemalże rozerwał siatkę i ustalił wynik na 3:0.

Zobacz wideo "Jestem trochę zawiedziona". Natalia Bukowiecka piąta na Stadionie Śląskim

Wychowanek FC Barcelony na wylocie. West Ham blisko sfinalizowania transferu

FC Barcelona ma niemały problem, by zarejestrować kolejnych zawodników, w tym m.in. Wojciecha Szczęsnego. Aby tego dokonać, musi obniżyć koszty wynagrodzeń. Jednym z piłkarzy, który został wytypowany do odejścia, jest Hector Fort. Ten rozważa wypożyczenie, zwłaszcza że wzbudza zainteresowanie klubów z Premier League.

Najbardziej zdeterminowany jest West Ham. "Transakcja jest na dobrej drodze i może zostać sfinalizowana w przyszłym tygodniu, mimo że inne kluby wciąż walczą o tego piłkarza" - przekazał "Sport". Dodano, że West Ham wielokrotnie kontaktował się z działaczami FC Barcelony. Priorytetem był Marc Casado, natomiast ten nie zamierza zmieniać pracodawcy, mając na uwadze również to, że ma aktualnie zdecydowanie lepsze opcje. 

Fort jest za to zainteresowany odejściem, choć postawił warunek, że ma to być wypożyczenie. Piłkarz chce mieć możliwość powrotu do katalońskiego klubu w przyszłym sezonie. Rozumie, że musi zebrać minuty i doświadczenie, natomiast ma jasny cel: pragnie odnieść sukces w Barcelonie. Poza West Hamem Fort znalazł się na liście życzeń Evertonu. 

Mało tego, przy okazji rozmów na temat transferu Inakiego Peni, pytało o niego również Como. Na tym jednak nie koniec, gdyż, jeśli dojdzie do odejścia Pablo Maffeo, to Fort rozważany jest również przez władze RCD Mallorca. Dziennikarze podają, że podczas piątkowej sesji nie trenował już z drużyną.

Fort rozegrał łącznie w barwach FC Barcelony 30 meczów, w których strzelił trzy gole. Kolejne spotkanie piłkarzy Hansiego Flicka odbędzie się w sobotę 23 sierpnia, kiedy zmierzą się oni na wyjeździe z Levante.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!