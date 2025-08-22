A jednak on odchodzi z Barcelony! Postawił tylko jeden warunek

FC Barcelona doskonale spisała się podczas przedsezonowego tournee. Nie przegrała ani razu, a w czterech meczach straciła zaledwie cztery gole. Drużyna imponująco rozpoczęła rozgrywki, choć musiała sobie radzić bez Roberta Lewandowskiego, który boryka się z urazem. Mimo to wystarczył Lamine Yamal, by pokazać rywalom, gdzie ich miejsce. Nie dość, że zanotował asystę przy pierwszej bramce Raphinhy, to w doliczonym czasie gry niemalże rozerwał siatkę i ustalił wynik na 3:0.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem trochę zawiedziona". Natalia Bukowiecka piąta na Stadionie Śląskim

Wychowanek FC Barcelony na wylocie. West Ham blisko sfinalizowania transferu

FC Barcelona ma niemały problem, by zarejestrować kolejnych zawodników, w tym m.in. Wojciecha Szczęsnego. Aby tego dokonać, musi obniżyć koszty wynagrodzeń. Jednym z piłkarzy, który został wytypowany do odejścia, jest Hector Fort. Ten rozważa wypożyczenie, zwłaszcza że wzbudza zainteresowanie klubów z Premier League.

Najbardziej zdeterminowany jest West Ham. "Transakcja jest na dobrej drodze i może zostać sfinalizowana w przyszłym tygodniu, mimo że inne kluby wciąż walczą o tego piłkarza" - przekazał "Sport". Dodano, że West Ham wielokrotnie kontaktował się z działaczami FC Barcelony. Priorytetem był Marc Casado, natomiast ten nie zamierza zmieniać pracodawcy, mając na uwadze również to, że ma aktualnie zdecydowanie lepsze opcje.

Fort jest za to zainteresowany odejściem, choć postawił warunek, że ma to być wypożyczenie. Piłkarz chce mieć możliwość powrotu do katalońskiego klubu w przyszłym sezonie. Rozumie, że musi zebrać minuty i doświadczenie, natomiast ma jasny cel: pragnie odnieść sukces w Barcelonie. Poza West Hamem Fort znalazł się na liście życzeń Evertonu.

Mało tego, przy okazji rozmów na temat transferu Inakiego Peni, pytało o niego również Como. Na tym jednak nie koniec, gdyż, jeśli dojdzie do odejścia Pablo Maffeo, to Fort rozważany jest również przez władze RCD Mallorca. Dziennikarze podają, że podczas piątkowej sesji nie trenował już z drużyną.

Fort rozegrał łącznie w barwach FC Barcelony 30 meczów, w których strzelił trzy gole. Kolejne spotkanie piłkarzy Hansiego Flicka odbędzie się w sobotę 23 sierpnia, kiedy zmierzą się oni na wyjeździe z Levante.