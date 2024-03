Media: Sensacyjny zwrot ws. Alvesa. Może wyjść jeszcze w tym tygodniu

Nieco ponad tydzień temu świat obiegła informacja na temat potencjalnego samobójstwa Daniego Alvesa, który przebywa w więzieniu. Informacja o samobójstwie Daniego Alvesa wielu wydawała się prawdopodobna - w końcu hiszpańskie media już wcześniej informowały, że służby właśnie w obawie przed takim scenariuszem podjęły działania zapobiegawcze. Alves miał się znaleźć pod specjalnym nadzorem. Ostatecznie okazało się to być tylko wyjątkowo nieśmiesznym żartem.

REKLAMA

Zobacz wideo

Dani Alves opuści szybciej więzienie? Rozprawa już we wtorek

Alves przebywa w katalońskim więzieniu Brians 2 od stycznia 2023 roku. Wtedy to został oskarżony o napaść na tle seksualnym. Do zdarzenia miało dojść 30 grudnia 2022 roku w jednym z klubów nocnych w Barcelonie. Śledztwo wykazało, że piłkarz nie tylko molestował kobietę, ale również miał ją uderzyć i zgwałcić. Niespełna miesiąc temu piłkarz został skazany na 4,5 roku pozbawienia wolności. Jego obrońca złożył jednak odwołanie od kary.

Już w najbliższy wtorek 19 marca o 9.00 w Sądzie Okręgowym w Barcelonie odbędzie się rozprawa w sprawie uwolnienia Daniego Alvesa. Wiele wskazuje na to, że były obrońca "Dumy Katalonii" może tymczasowo opuścić areszt jeszcze w tym tygodniu.

"Wyrok czterech i pół roku więzienia doprowadził do złożenia apelacji do Sądu Najwyższego przez prokuraturę, a także przez obronę Daniego Alvesa. Prokuratura domaga się większej kary, a obrona domaga się uniewinnienia. W tej sytuacji klient musi zostać tymczasowo zwolniony do czasu rozstrzygnięcia apelacji" - przekazał dziennikarz Carlos Quílez w TV3. Pozostaje zatem tylko czekać, na sensacyjny w tym przypadku zwrot w sprawie.