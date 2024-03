Wiemy, komu Lewandowski poświęcił czas na treningu. "Z nim rozmawiał"

Już 11 bramek strzelił Robert Lewandowski w tym roku. W niedzielę kapitan reprezentacji Polski był bohaterem wyjazdowego meczu FC Barcelony z Atletico Madryt (3:0). Robert Lewandowski zdobył pięknego gola i miał dwie asysty.

Wiemy, komu Lewandowski poświęcił czas

Jego świetna forma to kapitalna wiadomość dla reprezentacji Polski, która teraz gra baraże o awans na mistrzostwa Europy 2024. Wszyscy kibice liczą, że Lewandowski utrzyma wysoką dyspozycję w tych spotkania - najpierw w czwartkowym z Estonią na Stadionie Narodowym (godz. 20.45).

Być może asystować mu będzie przy golach jeden z najlepszych polskich pomocników - 24-letni Jakub Moder, który wraca do formy po poważnej kontuzji. Właśnie Moderowi wiele czasu poświęcił Lewandowski na początek treningu.

Zobacz wideo Wiemy, komu Lewandowski poświęcił czas

- Gdyby Jakub Moder był zdrowy, to pewnie kolejny selekcjoner budowały kadrę wokół niego - myślę, że Fernando Santos też by na niego stawiał. Myślę, że to nie jest piłkarz, który może zagrać dwa mecze po 90 minut w barażach. Brał jednak udział w pierwszym treningu na Stadionie Narodowym. Robert Lewandowski wyszedł na trening ramię w ramie z Moderem. Lewandowski cały czas stał na środku boiska i z nim rozmawiał. To są cenne obrazki - mówił Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl w poniedziałkowym programie Sport.pl LIVE.

