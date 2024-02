To największy problem reprezentacji Polski. Michał Probierz zaskoczy przy powołaniach!

Michał Probierz planuje powołać Karola Linettego, wciąż szuka najlepszego partnera dla Roberta Lewandowskiego, a znaki zapytania jak zwykle pojawiają się w środku pola i wśród stoperów. W Sport.pl LIVE, miesiąc przed najważniejszymi meczami reprezentacja Polski, sprawdzamy, co najbardziej trapi kadrę, a co daje nadzieję na awans do Euro. Gośćmi Dawida Szymczaka będą Radosław Przybysz z "Meczyków" i "Viaplay" oraz Aleksander Bernard ze Sport.pl. Początek programu o godz. 20.00.

