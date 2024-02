Wojewódzki ujawnił wiadomość od Lewandowskiego. Zrobiło się nieprzyjemnie

Jakub Błaszczykowski jest jednym z najwybitniejszych polskich piłkarzy w historii. Ostatnio odbyła się premiera filmu pod tytułem "Kuba", który opowiada o jego karierze. Materiał powstawał przez ostatnie pół roku i poruszone zostały w nim najtrudniejsze tematy i sprawy. W związku z tym były zawodnik jest gościem wielu programów i audycji.

Zobacz wideo Brzęczek nie krył wzruszenia. "Było wiele trudnych momentów, Kuba to udźwignął"

Wojewódzki ujawnił rozmowę z Lewandowskim

Ostatnio Błaszczykowski wystąpił w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. W trakcie rozmowy prowadzący poruszyli temat wysokich zarobków i narcyzmu wśród piłkarzy. Wojewódzki spytał Błaszczykowskiego, czy Lewandowski przejawiał tego typu zachowania. I po chwili wspomniał o wspólnym spotkaniu sprzed lat, po którym niespodziewanie otrzymał SMS-a od obecnego napastnika FC Barcelony.

- Poznaliśmy się wiele lat temu. Mieliśmy prywatne spotkanie u mnie w domu parę lat temu. Zrobiliśmy sobie śmieszne zdjęcie w kuchni, które wrzuciłem w mediach społecznościowych. Ku memu zdziwieniu dostałem od niego SMS-a o treści "jeśli będziesz wrzucał zdjęcia po spotkaniach ze mną, to przestaniemy się spotykać". Ja wtedy pomyślałem "to bardziej ty aspirujesz do mojego świata niż ja do twojego". Natomiast byłem ciekaw, czy to jest zmiana, bo gdy byłem parę lat temu na jego urodzinach i prosili, by nie robić zdjęć, to byłem jednym z nielicznych, który tych zdjęć nie robił. A wszyscy inni wrzucali je w mediach społecznościowych - powiedział Wojewódzki. Po czym zapytał Błaszczykowskiego, czy zauważył zmianę w zachowaniu i sposobie bycia u kapitana reprezentacji Polski.

Były piłkarz odparł, że trudno mu obiektywnie to ocenić, ponieważ w ostatnich latach nie miał bliskich relacji z Lewandowskim. - Myślę, że nawet w filmie widać, że Robert zmienił się w sposobie postrzegania naszego konfliktu. Każdy z nas potrzebował czasu, aby dojść do wniosku, że mieliśmy zbyt duże ego - odpowiedział. Błaszczykowski i Lewandowski grali wspólnie w Borussii Dortmund przez cztery lata. Wówczas zdobyli mistrzostwo i Puchar Niemiec, a także grali w finale Ligi Mistrzów. Wielokrotnie mówiło się wtedy o ich nie najlepszej relacji.