Kto nowym trenerem polskiej kadry? Wikipedia już wie

Reprezentacja Polski pod wodzą Czesława Michniewicza zdołała awansować do 1/8 finału mistrzostw świata i tym samym osiągnęła największy sukces od 36 lat. Mimo tego z powodu licznych afer i skandali trener nie przedłużył wygasającego wraz z końcem grudnia kontraktu i odszedł z pracy. W związku z tym Cezary Kulesza szuka obecnie nowego szkoleniowca.

REKLAMA

Zobacz wideo Brazylijczyk, który otarł się o polską kadrę. Teraz składa palety i gra w Klasie B

Wikipedia wie, kto obejmie reprezentację Polski. To Marek Papszun

Z biegiem czasu pojawia się coraz więcej kandydatów. Wielu dziennikarzy i kibiców zastanawia się, kto obejmie polską kadrę, a pewna tego jest już Wikipedia. Jak możemy przeczytać w internetowej encyklopedii, obecnym selekcjonerem reprezentacji jest Marek Papszun. Taki wpis to prawdopodobnie dowcip jednego z kibiców, ponieważ artykuły na Wikipedii może tworzyć każdy użytkownik.

Tragiczna śmierć wychowanka Olympique Marsylii. 22-latek został zastrzelony

Wybór akurat Papszuna nie jest jednak przypadkowy. Szkoleniowiec od kilku lat świetnie radzi sobie w Rakowie Częstochowa i jest łączony z pracą w polskiej kadrze. Był już kandydatem na początku tego roku, ale wówczas posadę dostał Michniewicz. Ponadto Papszun wypowiedział się niedawno na temat prowadzenia reprezentacji Polski.

- Jeżeli chodzi o mnie, to ja się czuję gotowy do takiej roli. Uważam, że nie jest dla mnie za wcześnie. Niektórzy selekcjonerzy naszej reprezentacji nie mieli wielkiego doświadczenia, jeżeli chodzi o jakieś osiągnięcia czy trofea w Polsce, a dobrze radzili sobie z kadrą. Uważam, że już obecnie byłbym gotowy do przejęcia takiej funkcji - powiedział Papszun w rozmowie z Weszło.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Obecnie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony nowy szkoleniowiec reprezentacji Polski. Cezary Kulesza nie zamierza podejmować pochopnej decyzji i chce odpowiednio długo przemyśleć wybór. Zaznaczył jednak, że znalezienie nowego trenera polskiej kadry jest dla niego priorytetem.

Koszmarna kontuzja Gordona. Tylko dla ludzi o mocnych nerwach [WIDEO]