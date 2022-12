Ishak zdradził kulisy negocjacji z Lechem. Wyjawił prawdę. "To dzieje się tutaj"

Mikael Ishak jest piłkarzem Lecha Poznań od lipca 2020 roku. W czerwcu tego roku kontrakt napastnika wygasł, jednak ten zdecydował się przedłużyć umowę. Decyzja 29-latka była sporym zaskoczeniem, szczególnie, że mógł on się cieszyć zainteresowaniem wielu klubów z innych lig. Teraz zawodnik wyjaśnił, dlaczego zdecydował się pozostać w Poznaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Coś pięknego. Kibice Maroka oklaskami żegnają swoich piłkarzy po meczu z Francją

Ishak zdradził, dlaczego został w Lechu. "Liczył się dla mnie fakt, że czuję się tu bardzo mocno kochany"

- Najbardziej liczył się dla mnie fakt, że czuję się tu bardzo mocno kochany. Widzę to na ulicach, po wiadomościach, które dostaję i przepraszam, że nie na każdą z nich jestem w stanie odpisać. Mam również cały czas przeświadczenie, że posiadam dużo siły, by czynić tę drużynę coraz lepszą. Gram swoją najlepszą piłkę w chwilach, gdy jestem szczęśliwy i to właśnie dzieje się tutaj - stwierdził Szwed w rozmowie z klubowymi mediami.

"Nie kleiła się tylko wersja Michniewicza". Wiśniowski ujawnia nowe fakty

Opowiedział również o kulisach przedłużenia kontraktu, który teraz obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. - Od początku nie chciałem dawać nikomu za dużo mylnej nadziei, że złożę podpis pod nową umową. Za bardzo szanuję kibiców, by ich mamić twierdzeniami, że moje serce jest w Poznaniu i na pewno zwiążę się z Lechem na dłużej. Chciałem być szczery z całym otoczeniem, w spokoju przeanalizować sytuację, wziąć pod uwagę każdą opcję i finalnie podjąć najlepszą decyzję - dodał Ishak.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Media: Wielka szansa dla Mateusza Klicha. Zagra od początku hitu z mistrzem Anglii

Ishak jest bardzo mocnym punktem zespołu, co udowadnia w trwającym sezonie. W 13 spotkaniach ligowych strzelił siedem goli i zanotował trzy asysty, a cztery kolejne bramki dołożył w meczach Ligi Konferencji Europy.

Na półmetku rywalizacji w Ekstraklasie Lech Poznań zajmuje 6. miejsce z dorobkiem 28 punktów. Prowadzi Raków Częstochowa (41 pkt) przed Legią Warszawa (32 pkt) i Widzewem Łódź (29 pkt).