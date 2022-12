Kulesza komentuje rozstanie z Michniewiczem. I już mówi o jego następcy

Po mundialu w Katarze prezes PZPN spotkał się z Czesławem Michniewiczem. W czwartek ostatecznie zdecydowano o rozstaniu. Michniewicz pożegnał się z posadą, mimo iż wypełnił wszystkie postawione mu zadania.

Sprawy wizerunkowe pogrążyły Michniewicza?

W komunikacie wylicza je sam Cezary Kulesza. - Trener przejął kadrę w bardzo trudnym momencie. Mimo okoliczności (niespodziewane odejście Paulo Sousy przed barażami o MŚ - red.), zdołał wywalczyć awans na mundial, utrzymał także miejsce w elicie Ligi Narodów. Poprowadził reprezentację do pierwszego od 36 lat awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. Za to Czesławowi Michniewiczowi należą się podziękowania - mówi prezes PZPN.

Cieniem na wyniki rzucił sposób gry, który był daleki od oczekiwań kibiców, ale i samych piłkarzy, czemu dali wyraz po meczu z Francją.

- Aby właściwie ocenić pracę selekcjonera, musieliśmy wziąć pod uwagę również inne kluczowe kwestie, takie jak długofalowy pomysł na dalsze funkcjonowanie reprezentacji oraz kierunek jej rozwoju. Dlatego, po wielu spotkaniach i analizach, podjęliśmy niełatwą decyzję o zakończeniu współpracy - kontynuuje Kulesza, który życzy dotychczasowemu selekcjonerowi dalszych sukcesów w zawodzie.

Prezes PZPN odniósł się na koniec do sprawy najbardziej ciążącej związkowi, czyli spraw wizerunkowych. Tzw. afera premiowa negatywnie odbiła się na postrzeganiu polskiej piłki. - Nowy selekcjoner musi również poprawić wizerunek drużyny narodowej i odbudować zaufanie kibiców. Nasz wybór musi być przemyślany, dlatego nie będziemy deklarować konkretnych dat prezentacji selekcjonera. Jednocześnie zapewniamy, że wybór nowego szkoleniowca jest dla zarządu PZPN kwestią priorytetową - podsumował Kulesza.

Dla związku nowy trener ma gwarantować rozwój drużyny i realizację celów. Pierwszym z nich jest awans do mistrzostw Europy w 2024 roku.