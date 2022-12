Tragiczna śmierć wychowanka Olympique Marsylii. 22-latek został zastrzelony

Adel Santana Mendy rozpoczynał karierę piłkarską w młodzieżowych drużynach Olympique Marsylii. Nie miał jednak okazji do debiutu w pierwszym zespole. W kolejnych latach wyjechał z Francji i reprezentował barwy m.in. Eastbourne czy Langney WFC. W 2021 roku wrócił do ojczyzny, a ostatnio grał dla czwartoligowego Aubagne FC. To właśnie jego pracodawca przekazał smutne informacje na temat piłkarza.

Nie żyje Adel Santana Mendy. "Był silny. Był potężny. Był genialny. Niech spoczywa w pokoju"

"Z wielkim smutkiem informujemy o tragicznej śmierci Adela Santany Mendy'ego. Zostawił w naszych sercach wielką pustkę. Na zawsze pozostanie jednym z nas. Nasze myśli są teraz z jego rodziną. Chcemy złożyć bliskim najszczersze kondolencje" - napisali działacze Aubagne na Instagramie.

Dziennik "L'Equipe" zdradza więcej szczegółów na temat śmierci Francuza. Okazuje się, że został on postrzelony w czternastej dzielnicy Marsylii, czyli mieście, w którym założony został słynny Olympique. Do incydentu doszło 23 grudnia wieczorem. Portal "La Provence" donosi, że młody piłkarz znalazł się najprawdopodobniej w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie.

Ma to związek z wydarzeniami sprzed kilku dni. 69-letni mężczyzna zastrzelił w Paryżu trzech obywateli Kurdystanu, a w kraju wybuchły zamieszki. 23 grudnia oddano hołd zmarłych w Marsylii i doszło do starć z policją. Jak przekazują dziennikarze, najprawdopodobniej w trakcie wspomnianych zamieszek doszło do postrzelenia Adela Santany Mendy'ego.

Śmierć piłkarza wstrząsnęła całą Francją. Kondolencje ślą nie tylko byli pracodawcy zawodnika, ale również fani. "Był taki młody. Nie mogę uwierzyć, że ta tragedia spotkała akurat jego", "Był silny. Był potężny. Był genialny. Niech spoczywa w pokoju" - piszą internauci. W tym sezonie Santana Mendy rozegrał 11 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których jedną bramkę.