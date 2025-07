Ależ wieści ws. Marciniaka! FIFA zdecydowała

W grze w Klubowych Mistrzostwach Świata zostało już tylko osiem zespołów. Na etapie 1/8 finału odpadły takie marki, jak Manchester City, Juventus czy Inter Mediolan. Ćwierćfinałowe pary to Fluminense - Al-Hilal, Chelsea - Palmeiras, Paris Saint-Germain - Bayern Monachium i Real Madryt - Borussia Dortmund. Do tej pory najwięcej pieniędzy za udział w KMŚ zarobił Real Madryt - 54,83 mln euro. Zwycięzca całego turnieju może zainkasować nawet około 130 mln euro.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dostaję po plecach, bo ludzie wiedzą, jak mam na nazwisko"

Kiedy Marciniak znów posędziuje mecz KMŚ? "Bardzo dużo może zależeć od tego"

Jednym z sędziów pracujących przy Klubowych Mistrzostwach Świata jest Szymon Marciniak. Polak był rozjemcą przy okazji meczów Inter Miami - Palmeiras (2:2) i Real Madryt - Juventus (1:0). Czy zobaczymy Marciniaka w kluczowych etapach tego turnieju? Na pewno nie będzie go w ćwierćfinale, o czym świadczą najnowsze dominacje FIFA. Mecze na tym etapie KMŚ przypadły Holendrowi Danny'emu Makkelie, Anglikowi Anthony'emu Taylorowi, Australijczykowi Alirezie Faghani i Brazylijczykowi Ramonowi Abattiemu.

Co to oznacza? TVP Sport sugeruje, że Marciniak może dostać do prowadzenia jeden z meczów półfinałowych albo finał Klubowych Mistrzostw Świata. Najbardziej prawdopodobne finały z udziałem Marciniaka to Chelsea - PSG lub Chelsea - Borussia. Jeżeli dojdzie do brazylijskiego półfinału między Fluminense a Palmeiras, to Marciniak też mógłby być sędzią tego spotkania.

"Bardzo dużo może zależeć od tego, które kluby awansują do półfinałów, a potem do finału. Oprócz Marciniaka wśród faworytów do sędziowania tych meczów wymieniani są między innymi Michael Oliver z Anglii, Wilton Sampaio z Brazylii i Francois Letexier z Francji" - czytamy. Warto przypomnieć, że Marciniak sędziował finał KMŚ w 2023 r. między Manchesterem City a Fluminense, wygrany 4:0 przez drużynę Pepa Guardioli.

"Marciniak ma absolutną rację". Włosi pochwalili Polaka po meczu

Marciniak był chwalony po meczu Real Madryt - Juventus, gdy nie podyktował rzutu karnego dla Juventusu po rzekomym faulu Antonio Rudigera na Randalu Kolo Muanim. "Kontakt między nimi i Francuz upada, Marciniak natychmiast daje sygnał, by kontynuować. Z powtórki wynika, że ma absolutną rację" - pisał włoski Eurosport.

Zobacz też: Bale chce kupić klub. Wyłożył na stół niemal 200 milionów

Dużo bardziej oberwało się Marciniakowi za mecz Interu Miami z Palmeiras, gdzie nie podyktował rzutu karnego dla zespołu z Brazylii. "Kolejny dzień w biurze Marciniaka. To ten sam sędzia, który gwizdał podwójne dotknięcie Juliana Alvareza i finał mistrzostw świata, zawsze uwikłany w kontrowersje" - pisali internauci na portalu X.