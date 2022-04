Piłkarskie potęgi nie chcą grać z Polską na mundialu. "Obudzone uczucie zemsty"

Reprezentacja Polski awansowała na tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze. W finale baraży biało-czerwoni pokonali Szwedów 2:0. Już w piątek o godz. 18 odbędzie się losowanie grup mundialu. Na kogo możemy trafić?

KOSZYK 1 : Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Katar, Portugalia

: Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Katar, Portugalia KOSZYK 2: Holandia, Dania, Meksyk, USA, Niemcy, Szwajcaria, Urugwaj, Chorwacja

Holandia, Dania, Meksyk, USA, Niemcy, Szwajcaria, Urugwaj, Chorwacja KOSZYK 3 : Senegal, Iran, Japonia, Polska, Serbia, Maroko, Korea Południowa, Tunezja

: Senegal, Iran, Japonia, Polska, Serbia, Maroko, Korea Południowa, Tunezja KOSZYK 4: Kanada, Ekwador, Arabia Saudyjska, Ghana, Kamerun + zwycięzcy baraży międzykontynentalnych i barażu UEFA w czerwcu: Walia/Szkocja/Ukraina, Peru/Australia/Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kostaryka/Nowa Zelandia)

Największe emocje wiążą się z wylosowaniem rywala z pierwszego koszyka. Z którym gigantem futbolu będziemy musieli się zmierzyć w Katarze? Możliwe też jednak, że będą to gospodarze, którzy w rankingu FIFA zajmują dopiero 51. miejsce.

Co do zasady, zespoły z tych samych kontynentów nie znajdą się w jednej grupie MŚ. Wyjątkiem jest Europa, mająca najwięcej przedstawicieli na katarskim turnieju. W tej samej grupie mogą znaleźć się maksymalnie dwie europejskie drużyny.

Sport.pl poprosił o komentarz dziennikarzy z Brazylii, Portugalii i Francji. Chcieliśmy poznać ich opinię, na kogo woleliby trafić z koszyka trzeciego, jakiej drużyny chcą uniknąć i co sądzą o naszej reprezentacji.

Francuzi obawiają się polskiego ataku

- Wylosowanie waszej drużyny byłoby dla Francji złą informacją - mówi Fabrice Lampert z dziennika „La Provence". - Polski atak w osobach Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika będzie jednym z najlepszych na mistrzostwach świata, jeśli nie najlepszym. Polska to jeden z najtrudniejszych przeciwników z trzeciego koszyka. Z drugiej strony, jeśli Francja wylosuje Polskę, będzie to oznaczać, że uniknęła europejskich rywali z drugiego koszyka, takich jak Holandia czy Niemcy. I to będzie raczej dobra wiadomość.

Francuzi będą bronić tytułu mistrzów świata. Cztery lata temu w Rosji pokonali w finale Chorwatów. Będą jednymi z głównych faworytów do złota w Katarze. Mają w składzie największe gwiazdy na czele z Kylianem Mbappe czy Karimem Benzemą.

- Myślę, że reprezentacja Polski to naprawdę niebezpieczna drużyna z dużą liczbą ofensywnych argumentów, na czele oczywiście z Robertem Lewandowskim. Wspomnę także Piotra Zielińskiego, Krzysztofa Piątka czy Arkadiusza Milika. Niemniej Polacy nie są zbyt mocni w obronie. Bylibyście niebezpiecznym przeciwnikiem, ale nie najtrudniejszym - mówi nam francuski analityk piłkarski Bastien Cordo.

Portugalczycy o Sousie

Co o ewentualnym wylosowaniu naszej reprezentacji sądzą Portugalczycy? To byli mistrzowie Europy, z którymi ostatni raz mierzyliśmy się cztery lata temu w Lidze Narodów za kadencji Jerzego Brzęczka. Pamiętamy także pamiętny ćwierćfinał Euro 2016 przegrany przez Polaków po rzutach karnych.

- Wolałbym raczej uniknąć Polski ze względu na dwa czynniki: po pierwsze, zamieszanie z Paulo Sousą może wzbudzić w Polakach poczucie zemsty i dodatkowo ich zmotywować przeciwko naszej drużynie. Po drugie, Polska będzie stanowić większe zagrożenie jako zespół z trzeciego koszyka w porównaniu z Iranem, Senegalem, Tunezją czy Japonią - mówi portugalski dziennikarz Pedro Barbosa.

- Reprezentacja Polski jest dobrze zorganizowaną drużyną z najskuteczniejszym napastnikiem na świecie, jednym z najbardziej niedocenianych pomocników w Europie, czyli Zielińskim i bardzo doświadczoną obroną z Glikiem, Szczęsnym, Bereszyńskim i Bednarkiem. Naprawdę wierzę, że Polska to czarny koń mundialu i przejdzie przez fazę grupową. No chyba, że zostanie wylosowana z Niemcami lub Holandią z drugiego koszyka - dodaje Barbosa.

Francisco Sousa z Eleven Sports Portugal także nie chciałby wylosować biało-czerwonych. - Za wszelką cenę uniknąć Polski. Nie tylko z uwagi na Roberta Lewandowskiego, ale także dlatego, że macie doświadczony zespół z wieloma piłkarzami występującymi w najlepszych ligach Europy. W barażu ze Szwecją Polska po raz kolejny pokazała nam, że mając takich zawodników jak Szczęsny, Bednarek, Cash czy Zieliński, i oczywiście Lewandowski, drużyna staje się znacznie bardziej konkurencyjna, niebezpieczna dla rywali. Wolałbym z trzeciego koszyka rywala mniej doświadczonego jak Tunezja, Iran czy nawet Korea Południowa - wskazuje Sousa.

Brazylia woli Iran

Od 1999 roku czekamy na pojedynek piłkarski Polska - Brazylia. Wtedy przegraliśmy 0:2. Czy Brazylijczycy chcieliby wylosować naszą drużynę w Katarze? - Brazylia była jak dotąd wyjątkowa w eliminacjach do mundialu 2022. Pokazała, że nie zależy tylko od Neymara. Polska to świetny zespół, ma Roberta Lewandowskiego, ale Brazylijczyków to nie przeraża. Nie można zaprzeczyć, że w trzecim koszyku macie jedną z najmocniejszych drużyn. Gdybym miał wybierać, idealnym przeciwnikiem byłby dla nas Iran. To zespół mający małe doświadczenie i wydaje się idealny do łatwego zwycięstwa - uważa Renan Moura z brazylijskiego radia CBN.

- Polska drużyna nie jest najłatwiejsza do wylosowania z koszyka trzeciego. Brazylia mierzyła się w ostatnich latach z kilkoma europejskimi zespołami i to może być problem. Ostatnio dużo mówiło się o Polakach za sprawą Paulo Sousy, który przejął Flamengo. Nie bardzo rozumiałem jego decyzję, ale fani Flamengo uznali to za kolejny dowód wielkości klubu z Rio de Janeiro - mówi nam Rodrigo Bueno z ESPN Brazil.

- Nikt nie chce grać przeciwko Lewandowskiemu. Nie mam wątpliwości, kto byłby faworytem w meczu Brazylia - Polska, ale na pewno polska drużyna jest bardzo groźna. Iran czy Tunezja z trzeciego koszyka to dla nas dużo lepsi rywale - mówi nam Gustavo Hofman z ESPN Brazil.

Losowanie grup mistrzostw świata odbędzie się w piątek o godzinie 18 czasu polskiego. Transmisja w TVP 1, relacja w Sport.pl. Mundial w Katarze odbędzie się w dniach 21 listopada - 18 grudnia.