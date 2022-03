Rosyjska stacja reaguje na skandaliczne słowa o Polakach. Śmiechu warte

Reprezentacja Polski awansowała na mistrzostwa świata w Katarze, dzięki wygranej w finale baraży ze Szwecją (2:0). Bramki w tym meczu zdobyli Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Sukces biało-czerwonych nie ucieszył jednak każdego. W Rosji wywołał on poruszenie, bo drużyna narodowa tego kraju została wykluczona z rozgrywek z powodu zbrojnego ataku na Ukrainę. To Polacy rozpoczęli bojkot reprezentacji tego kraju.

- Chciałbym powiedzieć coś w imieniu nie stacji, a swoim własnym. Reprezentacji Polski, w tym Robertowi Lewandowskiemu życzę porażki na mundialu - powiedział reporter stacji Match TV Anton Anisimow. - Jesteście podłymi kreaturami - dodał ironicznie, życząc nam "powodzenia".

Szef stacji reaguje na słowa dziennikarza. "Myśl o słusznym przesłaniu"

Niedługo później do sprawy odniósł się szef dziennikarza, Aleksander Taszin. Jego wypowiedź jednak niewiele zmienia, bo choć zwrócił uwagę na formę wypowiedzi, to w pewnym sensie i tak pochwalił zachowanie podwładnego. - Anton nie bał się powiedzieć tego, co wielu osobom leżało na sercu. Spójrzcie na komentarze, jak wielkie jest wśród nich poparcie! - cytuje wypowiedź Taszina portal sports.ru.

Dopiero po chwili Taszin dodał: - W każdej innej sytuacji byłbym zadowolony z cytowalności i zasięgu programu [Anisimowa]. Czasami jednak myśl o słusznym przesłaniu jest wyrażona zbyt emocjonalnie, jak na przekaz ogólnokrajowy. Forma może i powinna być bardziej elegancka - czytamy na łamach portalu.

To już pewne, że Rosji zabraknie na mistrzostwach świata w Katarze i być może kilku kolejnych turniejach. Według ostatnich doniesień władze tego kraju rozważają nawet zmianę kontynentu, aby stworzyć dla swoich sportowców możliwość międzynarodowej rywalizacji.

Kulesza tłumaczy, jak to jest z kontraktem Michniewicza i wskazuje cel na MŚ

Polska natomiast czeka na wyniki losowania fazy grupowej MŚ 2022. Zgodnie z planem ma się ono odbyć w piątek, 1 kwietnia o godz. 18:00. Nasza kadra trafił do trzeciego koszyka. Relacja na żywo będzie dostępna w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.