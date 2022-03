Cezary Kulesza króciutko o awansie reprezentacji Polski na MŚ 2022

To był najważniejszy mecz eliminacji na MŚ 2022. W grę wchodziło tylko zwycięstwo. Tylko korzystny wynik mógł dać Polakom awans. Reprezentacja Polski prowadzona przez Czesława Michniewicza stanęła na wysokości zadania i w "Kotle Czarownic", bo tak nazywany jest Stadion Śląski w Chorzowie, pokonała Szwecję 2:0.

Cezary Kulesza gratuluje Polakom. "Brawo Panowie! Jedziemy do Kataru"

"Brawo Panowie, mamy to!!! Jestem dumny z naszego trenera, sztabu i całej drużyny, świetna robota! Ogromne brawa dla kibiców, którzy stworzyli dziś na Stadionie Śląskim kapitalną atmosferę. Zrobiliśmy to! Jedziemy do Kataru!" - napisał po meczu Cezary Kulesza, prezes PZPN.

Kilka sekund po ostatnim gwizdku sędziego piłkarze z ławki rezerwowych wbiegli na murawę, podobnie poczynił sztab szkoleniowy. Kamery pokazały też Cezarego Kuleszę, który momentalnie zszedł z trybuny i porozmawiał z Czesławem Michniewiczem. Można powiedzieć, że jest to też jego indywidualny sukces, bo to właśnie Kulesza postawił na Michniewicza w styczniu, wybierając go nowym selekcjonerem reprezentacji Polski.

Jedziemy na mundial! Koncert Polaków w II połowie. Śląski odleciał

Czesław Michniewicz miał niespełna trzy miesiące, aby przygotować kadrę na to spotkanie. Jak widać, spełnił swoje zadanie. Dzięki wtorkowemu zwycięstwu Polacy awansowali ma MŚ 2022. Pierwsze mecze turnieju w Katarze rozegrane zostaną 21 listopada. Faza grupowa zakończy się 2 grudnia, a wielki finał odbędzie się 18 grudnia.