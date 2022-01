Oglądaj transmisję z prezentacji nowego selekcjonera reprezentacji Polski [NA ŻYWO]

Ostatnie tygodnie dla kibiców reprezentacji Polski były prawdziwym wyzwaniem. Najpierw Paulo Sousa niespodziewanie ogłosił chęć ustąpienia ze stanowiska, a następnie miejsce miała prawdziwa telenowela dotycząca jego następcy. W poniedziałek wszystko się jednak wyjaśni. Gdzie oglądać konferencję?

Długi proces wyboru nowego selekcjonera

Przez dłuższy czas wydawało się, że wielki powrót na ławkę trenerską zaliczy Adam Nawałka. Według wielu medialnych doniesień to właśnie były selekcjoner miał podjąć się wyzwania związanego z pomyślnym przejściem baraży do mistrzostw świata w Katarze.

Później jednak sytuacja zaczęła się zmieniać. Gdy Andrij Szewczenko został zwolniony z włoskiej Genoi, to właśnie on był wskazywany jako główny faworyt do objęcia biało-czerwonych. Tym razem jednak na przeszkodzie ponoć stanęły dwie kwestie - wysokie wymagania finansowe Ukraińca, ale przede wszystkim brak jego porozumienia z Genoą w sprawie zapłaty ze przedwcześnie zakończoną umowę.

Gdzie obejrzeć konferencję nowego selekcjonera?

Gdy wydawało się, że ponownie to Nawałka będzie głównym faworytem do zastąpienia Paulo Sousy, w weekend nagle pojawiła się informacja, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski najpewniej zostanie Czesław Michniewicz, czyli były trener kadry do lat 21, a także menedżer Legii Warszawa.

To, czy faktycznie Michniewicz poprowadzi biało-czerwonych w marcowych barażach wyjaśni się już w poniedziałek o godzinie 13:30. To właśnie wtedy rozpocznie się konferencja prasowa na Stadionie Narodowym z udziałem prezesa PZPNCezarego Kuleszy. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na oficjalnym koncie Łączy nas piłka na YouTube.