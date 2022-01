Media: Dawid Kownacki zagra w ekstraklasie. "Jest chętny"

Trener Lecha Poznań Maciej Skorża ma obecnie spory problem z napastnikami przed startem rundy wiosennej ekstraklasy. Zakażenia koronawirusem Mikaela Ishaka i Artura Sobiecha sprawiły, że drugi z wymienionych wciąż nie wrócił do treningów.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki transfer polskiego piłkarza. "Od jakiegoś czasu przerastał ekstraklasę"

Kolejny Polak we Włoszech? Może walczyć o awans do Serie A

Co więcej, lidera ekstraklasy opuścił Roko Baturina a do GKS Katowice jest obecne wypożyczony Filip Szymczak. Lech Poznań szuka zatem jeszcze jednego napastnika, który wzmocniłby siłę ofensywną. W ostatnich meczach sparingowych w ataku drużyny Skorży występowali ofensywni pomocnicy Filip Marchwiński i Joao Amaral, ale nie było to idealnym rozwiązaniem.

Kownacki wróci do Lecha Poznań? "Jest chętny"

Według portalu meczyki.pl piłkarzem ekipy z Poznania może zostać Dawid Kownacki, dla którego byłby to powrót do Lecha po czterech i pół roku przerwy.

"Lech rzeczywiście rozmawia z Kownackim, który jest chętny na powrót do byłego klubu. Piłkarz czeka przede wszystkim na to, czy do porozumienia dojdą włodarze lidera Ekstraklasy oraz Fortuny Duesseldorf" - czytamy. "Wszystko powinno wyjaśnić się w ciągu najbliższych kilku dni. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym tygodniu były reprezentant Polski będzie już w Poznaniu. W Lechu ma grać na zasadach półrocznego wypożyczenia".

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Jako pierwszy informację o możliwym wypożyczeniu przez Lecha Kownackiego podał w sobotę "Głos Wielkopolski". Wychowanek drużyny z Poznania niedawno wrócił do gry gry po ciężkiej kontuzji, która wyeliminowała go na cztery miesiące. W zespole Fortuny Duesseldorf napastnik nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Został sprowadzony do niemieckiego klubu z Sampdorii Genua w styczniu 2020 roku za 6,75 mln euro, co jest dla Fortuny najwyższą kwotą transferową w historii.

W obecnym sezonie Kownacki rozegrał w Fortunie 8 meczów we wszystkich rozgrywkach i zdobył w nich jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Obecny kontrakt Polaka obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

Newcastle United stawia na swoim. Olympique Lyon protestował, ale sprzedał piłkarza

Po 19 kolejkach Lech jest liderem ekstraklasy z czterema punktami przewagi nad Pogonią Szczecin i sześcioma nad Rakowem Częstochowa.