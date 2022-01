Znamy długość umowy Czesława Michniewicza z reprezentacją Polski

Fabio Cannavaro, Marcel Koller, Andrij Szewczenko i Adam Nawałka. Żaden z nich nie zostanie selekcjonerem, choć o tych kandydaturach w ostatnim czasie pisano najwięcej. Na ostatniej prostej wyścig o posadę trenera biało-czerwonych wygrał Czesław Michniewicz, który ma zostać ogłoszony 31 stycznia na Stadionie Narodowym. Poznaliśmy pierwsze szczegóły jego umowy z Cezarym Kuleszą.

"Cezary Kulesza i Czesław Michniewicz ustalili, że kontrakt tego drugiego ma obowiązywać nie do końca baraży, a do końca roku 2022. Zawarte w nim zostało jednak kilka klauzul. PZPN ma prawo np., aby umowę jednostronnie rozwiązać, ale i przedłużyć, jak będą wyniki." - napisał na Twitterze dziennikarz Sebastian Staszewski. To niespodzianka, bo wcześniej spekulowano, że Michniewicz otrzyma kontrakt ważny jedynie na baraże. Ale jednocześnie z informacji Sport.pl wynika, że PZPN będzie mógł rozwiązać umowę już po barażach, więc zmiana jest jedynie kosmetyczna.

Adam Nawałka tłumaczy, co się stało. "Nie może być mowy"

Michniewicz wygrywa wyścig, choć długo nie był brany pod uwagę

Na ostatniej prostej Adama Nawałkę wyprzedził Michniewicz, czyli trener, który początkowo... w ogóle nie był brany pod uwagę przez PZPN.

"A przynajmniej tak mówił współpracownikom sam Kulesza, który miał mieć mocne argumenty przeciw byłemu trenerowi Legii. Z jego otoczenia można było usłyszeć, że Michniewicz zostawia po sobie spaloną ziemię, gdziekolwiek pracował. A wielu (choć już nie w środowisku prezesa PZPN) zarzucało mu też liczne rozmowy z "Fryzjerem", choć sam Michniewicz nigdy nie usłyszał zarzutów i był w tej zakończonej już sprawie przesłuchiwany jedynie w charakterze świadka" - pisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl. Na pewno wpływ na taką decyzję miało to, że Kulesza chciał się odciąć od przeszłości związanej ze Zbigniewem Bońkiem i rozpocząć swój autorski pomysł na kadrę.

Baraże o mundial w Katarze rozpoczniemy 24 marca meczem z Rosją.