Kulesza przeczy samemu sobie ws. nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Cezary Kulesza rozpoczął kadencję prezesa PZPN od zdeklasowania Marka Koźmińskiego w wyborach, choć przez większość wyścigu nie dawano mu szans. To bylo latem. Ale pierwsze prawdziwe wyzwanie spotkało Kuleszę pod koniec grudnia, gdy Paulo Sousa sensacyjnie poprosił go o polubowne rozwiązanie umowy. W mediach zawrzało. Portugalczyk zaczął być wyzywany od "zdrajców", "dezerterów", a pewnie najłagodniejszym określeniem było "siwy bajerant". Sousa został wrogiem publicznym numer jeden, zaś nowy prezes był powszechnie chwalony w mediach.

REKLAMA

Zobacz wideo W co gra Kulesza? Na nowego selekcjonera reprezentacji Polski czekamy ponad miesiąc

Kulesza ogłasza nowego selekcjonera. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Kulesza nie udzielał emocjonalnych wywiadów, działał na chłodno, a jego wypowiedzi były dyplomatyczne i lakoniczne. PZPN dogadał się z Sousą polubownie, dzięki czemu nie byliśmy świadkami początku długiej batalii sądowej w FIFA, jak i w TAS (Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu). Słowem, zyskał wizerunkowo.

Ale w ostatnich tygodniach pojawiła się pierwsza rysa. Kulesza zaczął błądzić i sam sobie przeczyć. Casting na nowego selekcjonera rozpoczął od spotkania z Fabio Cannavaro. Trudno jednak ocenić, na ile był to po prostu marketingowy zabieg, by spotkać się z mistrzem świata, laureatem Złotej Piłki, i tym samym podnieść prestiż związku. A na ile faktycznie Kulesza wierzył w trenerskie zdolności Włocha. Tak szybko, jak pojawiła się ta kandydatura, tak szybko znikła. Do wyścigu wskoczyli: Adam Nawałka i Andrij Szewczenko, autorski pomysł Kuleszy.

PZPN 19 stycznia: Nie komentujemy. Kulesza trzy dni później udzielił wywiadu

Oficjalnie selekcjonera mieliśmy poznać 19 stycznia, gdy w Warszawie doszło do zebrania zarządu PZPN. "Trwają negocjacje z kandydatami na trenera. Przez wzgląd na ich pomyślny przebieg oraz spokój niezbędny dla najlepszej decyzji, PZPN nie będzie udzielał więcej informacji w tym temacie do czasu jej podjęcia" - czytaliśmy w komunikacie związku. I wtedy zaczęły się pierwsze pretensje do Kuleszy, że casting zaczyna trwać zbyt długo, bo czas ucieka, a my ciągle nie wiemy, na czym stoimy.

Trzy dni później (22.01) Kulesza złamał dane słowo, chyba czując, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, bo udzielił wywiadu portalowi "WP SportoweFakty", w którym zadeklarował, że selekcjonera poznamy 31 stycznia. - Proszę kibiców i media o jeszcze chwilę cierpliwości, choć wiem, jakie olbrzymie emocje wzbudza ten temat. Prowadzimy ostatnie negocjacje, jest ścisłe grono kandydatów - mówił.

Prezes PZPN zadeklarował zarazem, że nie szuka opcji tymczasowej. - Biorąc pod uwagę specyfikę meczów barażowych, kluczowe będzie przygotowanie taktyczne i mentalne zespołu. Walka o awans na mistrzostwa świata w Katarze to obecnie nasz główny cel, ale wybierając selekcjonera myślę też o tym co będzie później. Dlatego interesuje mnie szersza koncepcja prowadzenia reprezentacji. Poważna federacja nie może sobie pozwolić na wybór trenera tymczasowego. Chcę postawić na szkoleniowca, który przekona mnie zarówno co do sposobu walki o awans na MŚ, jak i do rozwoju reprezentacji w kolejnych latach - stwierdził Kulesza 22 stycznia.

Kilka dni później Szewczenko wypadł z wyścigu, bo nie dogadał się z Genoą ws. rozwiązania kontraktu. Został Nawałka, choć Kulesza nie był przekonany do współpracy długofalowej z Nawałką. Były selekcjoner chciał mieć zapewnioną ciągłość pracy, a Kulesza wolał, aby akurat kontrakt Nawałki był uzależniony od wyników. "Przegląd Sportowy" umieścił Nawałkę na okładce na weekend 29-30 stycznia z dopiskiem "Pewniak!".

30 stycznia okazało się jednak, że Nawałka nie zostanie nowym selekcjonerem. Kuleszy miało się nie spodobać, że powstał "kościół Nawałki", czyli grę ludzi, która miała wręcz wpychać byłego selekcjonera z powrotem na to stanowisko. Kulesza nie chciał, aby w takich warunkach Nawałka mógł czuć się mocniejszy od niego w negocjacjach, stawiać warunki, a jego kandydatura była traktowana w kategoriach wybawcy. A dzięki tym głosom Nawałka poczuł się mocny i podobno "przelicytował" w negocjacjach z Kuleszą.

Adam Nawałka tłumaczy, co się stało. "Nie może być mowy"

Kulesza zapowiadał, że chce trenera do rozwoju reprezentacji w kolejnych latach. I wziął "tymczasowego" Michniewicza

Na ostatniej prostej wyprzedził go Czesław Michniewicz, czyli trener, który początkowo... w ogóle nie był brany pod uwagę przez PZPN.

"Z jego otoczenia Kuleszy można było usłyszeć, że Michniewicz zostawia po sobie spaloną ziemię, gdziekolwiek pracował. A wielu (choć już nie w środowisku prezesa PZPN) zarzucało mu też liczne rozmowy z "Fryzjerem", choć sam Michniewicz nigdy nie usłyszał zarzutów i był w tej zakończonej już sprawie przesłuchiwany jedynie w charakterze świadka" - pisał Jakub Seweryn.

Wpływ na taką decyzję miało to, że Kulesza chciał się odciąć od przeszłości związanej ze Zbigniewem Bońkiem i rozpocząć swój autorski pomysł na kadrę. I choć Kulesza zapewniał, że chce zakładać projekt długofalowy, to wybrał Michniewicza. I to nie tylko dlatego, że były trener Legii jest uznawany za świetnego taktyka. Raczej dlatego wybór padł na niego, bo Michniewicz zgodził się na kontrakt, który zaoferował PZPN. Teoretycznie ma obowiązywać do końca roku 2022. Zawarte w nim zostało jednak kilka klauzul. Z informacji Sport.pl wynika, że PZPN będzie mógł rozwiązać umowę już po barażach, więc zmiana jest jedynie kosmetyczna. A przecież dopiero co Kulesza mówił, że "poważna federacja nie może sobie pozwolić na wybór trenera tymczasowego" - a takim naprawdę jest Michniewicz i przez to ostatecznie nie porozumiał się z Nawałką.

Pomieszanie z poplątaniem

Nowym selekcjonerem zostanie ktoś, kto nie był brany pod uwagę. I podpisze kontrakt, jaki nie interesował prezesa. W dodatku wielu nie podoba się styl, w jakim zerwano negocjacje z Nawałką. Ale kibice wybaczą Kuleszy brak konsekwencji, jeśli tylko Robert Lewandowski i spółka wywalczą awans do Kataru.

Teraz piłka po stronie piłkarzy.