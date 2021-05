Pięciu polskich piłkarzy nie zagra z Rosją. Pierwszy poważny test

Dobiega końca pierwszy tydzień zgrupowania reprezentacji Polski w Opalenicy. Paulo Sousa chciał w tym czasie pogodzić szlifowanie formy z budowaniem więzi i rodzinnej atmosfery między kadrowiczami. Stąd niekiedy dwa treningi dziennie i zaproszenie na tydzień rodzin piłkarzy. Atmosferę psują jednak drobne urazy trzech zawodników.

REKLAMA

Zobacz wideo "Paulo Sousa na żadnym treningu nie mógł liczyć na wszystkich zawodników"

Pięciu zawodników reprezentacji Polski opuści mecz z Rosją

- Wiemy, że trzech piłkarzy nie trenuje na boisku: Maciej Rybus, Paweł Dawidowicz i Arkadiusz Milik, ale stopniowo po meczu z Rosją będą wprowadzani do treningów na boisku. Pewnie w przyszłym tygodniu cała trójka będzie już normalnie trenowała z resztą grupy. W meczu z Rosją jednak nie zagrają - powiedział na konferencji prasowej Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN.

Paulo Sousa zmienił plan zgrupowania. "Dlaczego mam wam zabierać coś tak ważnego?"

Cała trójka przywiozła urazy i przeciążenia mięśniowe z klubów. Problem Milika wydawał się najpoważniejszy, piłkarz poleciał skonsultować kontuzję łąkotki w lewym kolanie do Hiszpanii, do zaufanego chirurga. Wrócił z dobrymi wiadomościami. Doktor Manuel Cugat potwierdził diagnozę Jacka Jaroszewskiego, lekarza polskiej kadry, więc operacja nie była potrzebna i samymi treningami oraz zabiegami fizjoterapeutycznymi prawdopodobnie uda się zaleczyć uraz przed pierwszym meczem Euro. Dawidowicz i Rybus codziennie pojawią się na boisku, ale na razie delikatnie trenują na uboczu.

Piotr Zieliński wyjechał ze zgrupowania. Wróci po pierwszym sparingu

- W meczu z Rosją zabraknie też Piotra Zielińskiego i Radosława Majeckiego, który jest naszym czwartym bramkarzem, a do protokołu meczowego można wpisać tylko trzech bramkarzy. Do dyspozycji trenera będzie zatem 22 zawodników - mówił Kwiatkowski.

Zieliński wyjechał ze zgrupowania w piątek wieczorem, by w sobotę towarzyszyć żonie podczas porodu. Piłkarz Napoli został ojcem Maksymiliana. Na zgrupowanie reprezentacji Polski ma wrócić we wtorek - 2 czerwca. W drugim sparingu przed Euro - z Islandią w Poznaniu (8.06) - powinien być już do dyspozycji selekcjonera. Z kolei Majecki został powołany tylko na zgrupowanie i wiadomo, że na Euro nie poleci. Ma ułatwić przeprowadzanie treningów i oswajać się z reprezentacją.

Polacy zaczną mistrzostwa 14 czerwca meczem ze Słowacją. Pięć dni później zagrają z Hiszpanią, a 23 czerwca ze Szwecją.

Jancker oburzony tym, jak potraktowano Lewandowskiego: To jest niemożliwe!