Carsten Jancker oburzony tym, jak potraktowano Lewandowskiego: To jest niemożliwe!

Władze niemieckiej Bundesligi zorganizowały plebiscyt na piłkarza sezonu ligi niemieckiej we współpracy z kanadyjską firmą EA Sports. Do 6 maja w głosowaniu brali udział kibice, którzy zdecydowali, że ta nagroda należy do Erlinga Brauta Haalanda z Borussii Dortmund. Prawdopodobnie wybór fanów padł na Norwega, ponieważ ma on bardziej grywalną kartę od Lewandowskiego w trybie FIFA Ultimate Team, o czym pisaliśmy na Sport.pl.

Były napastnik Bayernu Monachium skrytykował końcowy wynik plebiscytu. "Tak nie powinno być"

Carsten Jancker był gościem podcastu Bayern-Insider. Były napastnik Bayernu Monachium został zapytany o końcowy wynik głosowania przeprowadzonego przez DFL z firmą EA Sports. Jancker uważa, że ta nagroda nie należała się Haalandowi. – Tak nie może być. Moim zdaniem to jest niemożliwe. Tylko Robert Lewandowski mógł zostać piłkarzem sezonu. Przecież pobił rekord, który wydawał się nie do osiągnięcia – powiedział.

Wicemistrz świata z 2002 roku docenił umiejętności Erlinga Brauta Haalanda i przyznał, co mu w Norwegu najbardziej imponuje. – Uważam, że Erling jest wybitnym zawodnikiem i przyszłość należy do niego. Lubię oglądać Haalanda, szczególnie podoba mi się, jak się porusza po boisku. Lubię też jego nastawienie. Kiedy zacznie biec, praktycznie nie da się go dogonić – dodał.

W niedawno zakończonych rozgrywkach Robert Lewandowski pobił rekord strzelecki Gerda Muellera z sezonu 1971/1972. Kapitan reprezentacji Polski zdobył 41 bramek w lidze niemieckiej. Dla porównania Erling Braut Haaland zajął trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców z 27 golami, a jego Borussia Dortmund zajęła trzecie miejsce w rozgrywkach.