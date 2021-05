UEFA wybrała MVP finału Ligi Mistrzów. "Najlepszy na świecie"

Jednym z najpopularniejszych memów po finale Ligi Mistrzów był ten z N’Golo Kante i jego heat-mapą, czyli ilustracją pokazującą strefy, po których Francuz poruszał się po murawie. Kibice zaznaczali, że pomocnik był wszędzie. I nietrudno im się dziwić, bo obserwując poczynania pomocnika Chelsea rzeczywiście można było odnieść takie wrażenie. Kante był liderem zdobywców Ligi Mistrzów (The Blues ograli Manchester City 1:0) i został za to wyróżniony nie tylko przez kibiców, ale i przez UEFA, która wybrała go na piłkarza meczu.

N'Golo Kante – bohater finału Ligi Mistrzów. UEFA nie miała wątpliwości

Chociaż jedynego gola dla Chelsea strzelił Kai Havertz, obserwatorzy UEFA (John Peacock i Patrick Vieira) nie mieli wątpliwości, że najlepszy na murawie był właśnie Kante. "Miał wielki wpływ na środek pola, zarówno z piłką przy nodze jak i bez niej. Stworzył znakomity duet z Jorginho" — argumentowali eksperci europejskiej federacji, którzy przypomnieli, że Francuz na początku drugiej odsłony znakomicie odebrał piłkę Kevinowi De Bruyne i że przy każdej okazji starał się grać do przodu.

Statystyki Kante są fenomenalne. Wygrał najwięcej pojedynków (11) i odebrał najwięcej piłek (10) spośród wszystkich piłkarzy na murawie, nie popełniając przy tym ani jednego faulu i notując stuprocentową skuteczność odbiorów. Podawał na bardzo dobrej skuteczności (85 proc.). Brał udział w grze na całej długości boiska. A do tego, co chyba najbardziej zaskakuje biorąc pod uwagę wzrost pomocnika (168 cm), wygrał aż cztery pojedynki powietrzne.

N'Golo Kante – nieśmiały lider Chelsea, którego koledzy noszą na rękach

Dla Kante, rola bohatera to nic nowego. UEFA wybierała go najbardziej wartościowym zawodnikiem obu półfinałów z Realem Madryt (1:1, 2:0). Francuz stara się uciekać od światła reflektorów, jest człowiekiem nieśmiałym. Na boisku jest pierwszoplanową postacią drużyny, poza boiskiem raczej schodzi na dalszy plan. Jego pracę bardzo doceniają jednak koledzy z drużyny. Po zakończeniu finału na rękach filigranowego Kante nosił Kurt Zouma.

N'Golo Kante jest najlepszym pomocnikiem na świecie?

– N’Golo jest najlepszym pomocnikiem na świecie – zachwycał się Cesar Azpilicueta. – Na boisku robi wszystko. Wnosi ogromną ilość energii. Sam nie wiem, ile miał dziś odbiorów. Jest znakomity w grze do przodu. Pokrywa tak wielką przestrzeń! Cudownie jest mieć go w swoim zespole, bo to też skromny chłopak, którego nie zmieniły triumfy w mistrzostwach świata czy Lidze Mistrzów. Bardzo się cieszę, że wszystko mu wychodzi i że mam przyjemność grać z nim w jednej drużynie – powiedział kapitan Chelsea.