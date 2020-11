Rosjanie wybrali Lewandowskiego najlepszym piłkarzem roku! Nietypowa nagroda

Portal Sports.ru przeprowadził plebiscyt na najlepszego piłkarza 2020 roku. Internauci przez dwa tygodnie oddawali głosy, którymi wskazali na Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu Monachium wyprzedził Kevina De Bruyne, Lionela Messiego, Cristiano Ronaldo oraz Kyliana Mbappe.

Zobacz wideo Kapitalne zachowanie Lewandowskiego! Zobacz gola z Borussią Dortmund [ELEVEN SPORTS]

Rosjanie docenili Lewandowskiego, nietypowa nagroda

Polak nie otrzymał od Rosjan żadnej statuetki. Nie oznacza to jednak, że poza wyborem internautów, nie czekała na niego żadna inna nagroda. Portal Sports.ru zwrócił się bowiem do jednego z polskich artystów z prośbą o namalowanie muralu z Lewandowskim. Mural ten powstał przy Alei Solidarności 72 w Warszawie i będzie go można oglądać przez najbliższy miesiąc.

Lewandowski w poprzednim sezonie wygrał Ligę Mistrzów, Bundesligę oraz Puchar Niemiec. W tym roku sięgnął już po Superpuchar Niemiec oraz Superpuchar Europy. Polak został też wybrany przez FIFA najlepszym napastnikiem oraz zawodnikiem roku.

W poprzednim sezonie kapitan reprezentacji Polski rozegrał 47 meczów, w których strzelił 55 goli. Lewandowski został najskuteczniejszym strzelcem Bundesligi, Ligi Mistrzów oraz Pucharu Niemiec. W obecnych rozgrywkach 32-latek zdobył już 13 bramek w 11 meczach.

