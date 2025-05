Oczy całego świata zwrócone na Rijad. Jest komunikat ws. Cristiano Ronaldo

Dla Al-Nassr miniony już sezon był kolejnym wielkim rozczarowaniem. Klub z Rijadu pragnął wywalczyć pierwsze od 2019 roku mistrzostwo Arabii Saudyjskiej, ale plany te spaliły na panewce. Drużyna mająca w składzie Cristiano Ronaldo, Sadio Mane czy Aymerica Laporte zajęła dopiero trzecie miejsce w tabeli. Krótko po ostatnim meczu w sezonie, przegranym w poniedziałek 2:3 z Al-Fateh, Cristiano Ronaldo opublikował w mediach społecznościowych tajemniczą wiadomość. "Rozdział jest zamknięty. Opowieść? Nadal się pisze. Jestem wdzięczny wszystkim" - napisał Portugalczyk. Wielu odebrało to jako zapowiedź odejścia z klubu.

Były wielkie oczekiwania. Na tym się skończyło

Hiszpańskie media były o tym przekonane. Dziennik "AS" twierdził wręcz, że jego odejście zostanie oficjalnie ogłoszone w czwartek 29 maja na specjalnej konferencji prasowej. Mało tego, takowa faktycznie została zwołana. Wziął w niej udział dyrektor sportowy Al-Nassr Fernando Hierro. Wszyscy wyczekiwali, czy Hiszpan poinformuje o odejściu Ronaldo. Może nawet sam Portugalczyk wyjdzie i to ogłosi. Nic z tego.

Wiemy, że nic nie wiemy

Hierro zapytany o Ronaldo głównie wychwalał Portugalczyka za profesjonalizm i dorobek sportowy. Zapytany o przyszłość 40-latka nie rozwiał żadnych wątpliwości. - Cały czas negocjujemy z Cristiano Ronaldo w sprawie nowej umowy. Mamy nadzieję znaleźć rozwiązanie. Cristiano to wielki fenomen światowego futbolu. Pomógł rozwinąć się całej lidze. Pozostajemy w kontakcie i liczymy, że uda nam się dojść do porozumienia - powiedział Hierro.

Nadal nie wiadomo zatem, jaka będzie przyszłość legendarnego Portugalczyka. Saudyjskie i angielskie media donosiły, że może on zasilić wielkiego rywala Al-Nassr, czyli Al-Hilal. Klub ten ma argument w postaci uczestnictwa w Klubowych Mistrzostwach Świata 2025, gdzie w grupie zagra m.in. z Realem Madryt. Jednak dzisiejsza konferencja nie przybliżyła nas do uzyskania odpowiedzi. Z dużej chmury spadła co najwyżej mżawka.