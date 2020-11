Zaskakujące słowa o Lewandowskim. "Nie strzelałby tylu goli"

Andros Townsend jest obecnie zawodnikiem Crystal Palace. 29-letni piłkarz udzielił wywiadu portalowi Talksport.com, w którym wychwala Harry'ego Kane'a, z którym grał w Tottenhamie oraz reprezentacji Anglii.

- Według mnie to najlepszy napastnik na świecie. Jest bardzo niedoceniany. Średnio zdobywa 26 bramek w sezonie ligowym, co jest niesamowite. Znając go, wiem, że każdego dnia myśli o tym, jak stawać się lepszym i gonić rekord wszechczasów - powiedział Townsend.

Kontrowersyjne słowa Townsenda o Lewandowskim

Anglik miał na myśli rekord Alana Shearera, który jest najskuteczniejszym zawodnikiem w historii Premier League. Były piłkarz m.in. Blackburn Rovers i Newcastle United strzelił 260 goli w lidze. 27-letni Kane ma ich na razie 150.

- Jeżeli zostanie w Premier League na najbliższe 4-5 lat, to z pewnością pobije ten rekord. Chociaż ostatnio Kane zmagał się z kilkoma kontuzjami, to na pewno dba o swoje ciało i pogra jeszcze wiele lat. Zresztą jego styl nie opiera się na szybkości, więc jestem spokojny o to, że będzie strzelał gole po trzydziestce. Jeśli utrzyma obecną skuteczność, to za około cztery lata pobije Shearera - dodał Townsend.

Zawodnik Crystal Palace nieoczekiwanie porównał też Anglika do Roberta Lewandowskiego i Karima Benzemy. - Ludzie uwielbiają rozmawiać o Lewandowskich i Benzemach, ale gdyby ci goście trafili do Premier League, nie strzelaliby tylu goli co Kane - zakończył Townsend.