Oficjalnie! Oto potencjalni rywale Legii w I rundzie el. do Ligi Europy!

W poniedziałkowe przedpołudnie Legia Warszawa wkroczyła w nową erę w historii klubu. Zaprezentowano nowego trenera, którym został Rumun Edward Iordanescu. Przed byłym selekcjonerem rumuńskiej kadry trudne zadanie - odbudowy potęgi klubu, który od 2021 roku czeka na mistrzostwo Polski. Poza walką w lidze władze z pewnością będą od niego wymagały także wyników w Europie. Warszawianie we wtorkowe przedpołudnie poznali potencjalnych rywali w walce o fazę ligową Ligi Europy.

Oto potencjalni rywale Legii w el. LE. Losowanie o 15:00

Już wiadomo, że droga warszawian do pucharowego raju, jakim w przypadku zwycięzcy Pucharu Polski jest Liga Europy, rozpocznie się od starcia z kimś z następujących drużyn: cypryjski AEK Larnaka, węgierski Paksi/bułgarski Lewski Sofia albo kazachski Aktobe.

Losowanie I rundy eliminacji odbędzie się we wtorek 17 czerwca o 15:00.

Pierwsza runda eliminacji do Ligi Europy zostanie rozegrana 10 i 17 lipca. Pierwsze spotkanie będzie więc debiutem nowego trenera Edwarda Iordanescu. Co ciekawe, choć mówimy o doświadczonym szkoleniowcu, to przygoda w Legii będzie dla niego dopiero trzecim zetknięciem z Ligą Europy.

W tych rozgrywkach mierzył się jako trener Astry Giurgiu i CFR Cluj. Z tym pierwszym klubem rywalizował w eliminacjach w sezonie 2017/2018. Dotarł do trzeciej rundy eliminacji. Po pokonaniu azerskiego Zira FK (3:1 i 0:0), musiał uznać wyższość ukraińskiego FK Ołeksandrija (0:0 i 0:1).

W trakcie sezonu 2020/2021 objął CFR Cluj i poprowadził go w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Europy. Przegrał z Young Boys Berno 1:2.

Legia z pewnością chciałaby powtórzyć wynik z poprzedniego sezonu i niezwykle udanej przygody w europejskich pucharów, która zakończyła się dopiero w ćwierćfinale Ligi Konferencji na porażce z późniejszym triumfatorem rozgrywek - Chelsea.

Ostatnim polskim klubem, który zagrał w fazie - wówczas jeszcze grupowej - Ligi Europy jest Raków Częstochowa (22/23). W poprzednim sezonie w Lidze Europy Polskę reprezentowała Wisła Kraków. Zawodnicy prowadzeni wówczas przez Kazimierza Moskala najpierw wyeliminowali KF Llapi (2:0 i 2:1), ale następnie ulegli Rapidowi Wiedeń (1:2, 1:6) i pożegnali się z rozgrywkami w 2. rundzie eliminacji.